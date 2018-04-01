Легализация игорного бизнеса: в Минфине заявили о немалой пользе для бюджета

Лоббистские группы блокируют попытки Министерства финансов запустить законодательное регулирование лотерейного рынка в Украине.

Об этом заявил глава ведомства Александр Данилюк, передает пресс-служба министерства.

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По его словам, государственный бюджет продолжает терять, по последним оценкам экспертов, до 5 миллиардов гривен ежегодно.

Однако сейчас в Украине идет активное противодействие любым попыткам государства упорядочить рынок игорного бизнеса. Тем не менее, Минфин продолжает настаивать на необходимости принятия комплексного закона.

"Соответствующий законопроект уже два года в Верховной Раде, но пока не рассмотрен. Лоббистские группы не дают рассмотреть в парламенте комплексный правительственный законопроект. Потому что кому-то выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет. Игровые конторы на каждом шагу – их больше , чем аптек", – рассказал министр.

Данилюк заявил, что Минфин продолжит бороться за легализацию и законодательное регулирование игорного бизнеса всеми доступными способами.

Мы принципиально требуем регулирование этой деятельности, ведь азартные игры имеют негативный социальный эффект. Поэтому так важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Кроме того, это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно,

– уточнил он.

Напомним, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заполнил свою декларацию. Так, нардеп отметил, что выиграл в лотерее "Фаворит спорт" 571 тысячу гривен.