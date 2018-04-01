Легалізація грального бізнесу: у Мінфіні заявили про чималу користь для бюджету

Лобістські групи блокують спроби Міністерства фінансів запустити законодавче регулювання лотерейного ринку в Україні.

Про це заявив глава відомства Олександр Данилюк, передає прес-служба міністерства.

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За його словами, державний бюджет продовжує втрачати, за останніми оцінками експертів, до 5 мільярдів гривен щорічно.

Проте наразі в Україні йде активна протидія будь-яким спробам держави впорядкувати ринок грального бізнесу. Тим не менш, Мінфін продовжує наполягати на необхідності прийняття комплексного закону.

"Відповідний законопроект вже два роки у Верховній Раді, але досі не розглянуто. Лобістські групи не дають розглянути в парламенті комплексний урядовий законопроект. Тому що комусь вигідно заробляти мільярди і майже нічого з цього не платити в бюджет. Ігрові контори на кожному кроці – їх більше, ніж аптек, – розповів міністр.

Данилюк заявив, що Мінфін продовжить боротися за легалізацію та законодавче регулювання грального бізнесу всіма доступними способами.

Ми принципово вимагаємо регулювання цієї діяльності, адже азартні ігри мають негативний соціальний ефект. Тому так важливо цей ринок впорядкувати і зробити цивілізованим. Крім того, це мільярди податкових надходжень, які держава втрачає щорічно,

– уточнив він.

Нагадаємо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заповнив свою декларацію. Так, нардеп вказав, що виграв у лотереї "Фаворит спорт" 571 тисячу гривень.