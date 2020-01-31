Легализация оружия в Украине: "за" и "против" инициативы

Швейцарская аналитическая компания, проводящая мониторинг "черного рынка" оружия, насчитала на руках у украинцев почти 5 миллионов единиц огнестрела. Стоит ли в условиях проведения ООС на Востоке легализировать короткоствольное оружие, о возможных последствиях такого решения, – журналисту 24 канала рассказывают юристы и эксперты.

Сколько оружия "на руках"

Ежедневно правоохранители изымают незаконное оружие разного сорта, в основном, это стволы и взрывчатка, которые вывезли из зоны ООС.

Следует знать: Легализация оружия: самозащита или самоубийство

Почти 5 миллионов единиц огнестрельного оружия на руках у украинцев насчитала швейцарская аналитическая компания, которая проводит мониторинг "черного рынка" оружия.

Как рассказывает юрист, кандидат юридических наук Денис Головин, примерно 1,2 миллиона единиц – такое количество оружия сегодня учтено в Украине. Огнестрел в кармане каждого 34-го украинца, но это по официальным данным, совсем другая статистика на черном рынке.

Недавно на сайте президента была зарегистрирована петиция на тему: "Навести порядок с оборотом оружия, а порядок – это закон". Такая петиция – не одна, на самом деле. Их регистрируют довольно часто, ведь вопрос оружия стал достаточно острым и дискуссионным. Поэтому Владимир Зеленский ответил, что такое решение для Украины – преждевременное.

Почему Зеленский не поддержал легализацию оружия, смотрите здесь:

Говоря о легализации оружия, стоит начать с того, что украинцы уже много лет ждут принятия соответствующего закона. Было множество законопроектов, начиная с 1990-х годов. Последний проект №1222 от 02.09.2019 года еще и к первому чтению не дошел, находится на доработке в профильном комитете. Большинство законопроектов имели множество недостатков. Денис Головин приводит пример, сейчас существует серьезная проблема с видами оружия: проводя его экспертизу, в частности, следов и обстоятельств использования, достаточно трудно, а иногда невозможно установить какое именно оружие использовали. Как следствие, это приводит к закрытию уголовных производств.

Оружие в законе: "за" и "против"

Эксперты любят сравнивать количество легального оружия с количеством преступлений с использованием огнестрельного оружия в общем. Речь идет как о легальном, так и нелегальном.

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По мнению председателя ОО "Ассоциация политических наук" Дмитрия Синченко, легализация оружия автоматически снижает уровень преступности. Это демонстрирует практика соседних государств, например, в Молдове уже давно легализовано оружие. "Эта страна не только является соседом Украины, но и по всем параметрам очень похожа на нас. На их развитие легализация оружия положительно повлияла. Украина, имея такой пример, уже давно должна легализовать этот рынок", – добавляет Дмитрий Синченко.

Зато Денис Головин уверен, что уровень преступности зависит не столько от законов об оружии, их количества, сколько от социального и экономического развития общества, что выступает одним из главных признаков преступности. Поэтому в один странах много оружия и меньше преступлений, в других – меньше оружия и много преступлений.



Легализация оружия имеет немало предостережений / Фото 24 канала

Строгий контроль над легальным оружием – еще один достойный внимания тезис. Почти все законопроекты предусматривают достаточно жесткие условия получения оружия. На какой-то процент это может помочь при расследовании преступления, поскольку легальное оружие регистрируется, в любом случае. Другая сторона медали – коррупционная составляющая, поскольку в нашей стране, к сожалению, "жесткие условия получения оружия" можно обойти за кругленькую сумму. И вот тот самый строгий контроль разрушен до основания!

Официально: Зеленский ответил на петицию об обороте оружия в Украине

Следующий момент – самооборона. Каждый из нас хочет быть защищенным и должен быть защищенным. К сожалению, как и медицинские работники, так и полицейские систематически "приезжают вовремя". На это есть как и объективные, так и субъективные причины. Якобы при наличии оружия человек сможет защитить себя от преступных посягательств. Но Денис Головин спрашивает – а как в этом случае с гиперболизацией? Когда человек преувеличивает или ошибочно предполагает наличие посягательства на охраняемые законом об уголовной ответственности права и интересы. Превышение пределов необходимой обороны, мнимая оборона, превышение пределов крайней необходимости. Количество приговоров и слез отчаяния со словами "лучше бы я это оружие в руки не брал" говорят сами за себя.

Человек должен быть морально готов использовать оружие и иметь определенные навыки и очень хорошо знать закон. Чаще всего люди "качают права", а когда дело доходит до обязанностей – ищут оправданий, защиты. В Украине очень низкий уровень правосознания – это факт,

– отмечает Головин.

Зато Дмитрий Синченко считает, что плохие парни имеют оружие и пользуются им и так. По его убеждению, когда мы говорим о легализации оружия, речь идет о людях, которые нормально интегрированы в общество и не желают нарушать закон. Чтобы именно они имели право легально приобрести оружие и пользоваться им для самообороны прежде всего.

"Увеличить опасность в обществе от легализации оружия – невозможно. Легализация – сдерживающий фактор для преступников, у которых уже есть оружие. Сейчас любой преступник с нелегальным оружием может использовать его против безоружного, после легализации такой шаг может наткнуться на противодействие. Если есть вероятность получить отпор, вероятность приступления снижается", – убежден Синченко.



Фото 24 канала

От напился – подрался до напился – застрелился

Эксперт по уголовному праву, кандидат юридических наук Григорий Усатый замечает, когда мы введем в свободное обращение и продажу короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты, револьверы), население подвергнет себя опасности. По его мнению, даже в специальном законе невозможно установить надежные предохранители для недопущения к оружию неадекватных лиц. А это люди с различными видами зависимости (наркотики, алкоголь, психически больные, судимые и т. д.).

Есть юридический нюанс: с осужденного, к примеру, за насильственное преступление или вооруженное нападение после отбытия наказания судимость будет снята и погашена. Правонарушитель будет считаться таким, что не привлекался к уголовной ответственности, то есть на уровне с законопослушными гражданами иметь право на приобретение оружия,

– разъясняет Григорий Усатый.

Еще один риск, который приводит эксперт-криминалист, касается завладения преступниками легальным оружием законопослушных граждан. Речь идет о том, что оружием мало владеть, им еще надо уметь воспользоваться. Чего порой не умеют даже профессиональные правоохранители или военнослужащие. Нечего и говорить об обычных гражданах, их оружие может в них и выстрелить.

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Само оружие не убивает, убивают – люди. Конечно, можно воспитать людей правильного обращения с оружием, однако не всех. Кто-то так и останется обезьяной с гранатой в лапе.

Насилие в семьях, пьяные ссоры, телесные повреждения за косой взгляд. Было: напился – подрался. Станет: напился – застрелился,

– резюмирует Головин.