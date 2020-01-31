Легалізація зброї в Україні: "за" і "проти" ініціативи

Майже 5 мільйонів одиниць вогнестрілу – стільки на руках в українців нарахувала швейцарська аналітична компанія, яка проводить моніторинг "чорного ринку" зброї. Чи варто в умовах проведення ООС на Сході легалізовувати короткоствольну зброю та про можливі наслідки такого рішення, – журналісту 24 каналу розповідають юристи та експерти.

Скільки зброї "на руках"

Щодня правоохоронці вилучають незаконну зброю найрізноманітнішого ґатунку. Здебільшого, це стволи й вибухівка, вивезені з зони ООС.

Варто знати: Легалізація зброї: самозахист чи самогубство

Швейцарська аналітична компанія, яка проводить моніторинг "чорного ринку" зброї, нарахувала на руках в українців майже 5 мільйонів одиниць вогнестрілу.

Як розповідає юрист, кандидат юридичних наук Денис Головін, приблизно 1,2 мільйони одиниць – така кількість зброї, яка сьогодні облікована в Україні. Вогнепал у кишені кожного 34-го українця, але це за офіційними даними, зовсім інша статистика на "чорному ринку".

Нещодавно на сайті президента була зареєстрована петиція на тему: "Навести порядок з обігом зброї, а порядок – це закон". Така петиція – не одна, насправді. Їх реєструють досить часто, адже питання зброї є досить гострим та дискусійним. Проте, на думку Володимира Зеленського – таке рішення для України є передчасним.

Чому Зеленський не підтримав легалізацію зброї, дивіться тут:

Говорячи про легалізацію зброї варто почати з того, що українці багато років чекають на ухвалення відповідного закону. Починаючи з 1990-х років розроблялось безліч законопроєктів. Останній – №1222 від 02.09.2019 року ще й до першого читання не дійшов, знаходиться на доопрацюванні у профільному комітеті. У більшості законопроєктів було чимало недоліків. Зокрема, Денис Головін наводить приклад, наразі існує серйозна проблема з видами зброї: проводячи її експертизу, зокрема, слідів і обставин використання, досить важко, а подекуди неможливо встановити яку саме зброю використали. Як наслідок, це призводить до закриття кримінальних проваджень.

Зброя в законі: "за" і "проти"

Експерти люблять порівнювати кількість легальної зброї з кількістю злочинів з використанням вогнепальної зброї, загалом. Йдеться як про легальну так нелегальну.

інтерв’ю з Монастирським: Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування:

Так, голова ГО "Асоціація політичних наук" Дмитро Сінченко вважає, що легалізація зброї автоматично знижує рівень злочинності. Це демонструє практика сусідніх держав, приміром, в Молдові вже давно легалізована зброя. "Ця країна не лише є сусідом України, а ще й по всіх параметрах дуже схожа на нас. На їх розвиток легалізація зброї позитивно вплинула. Україна, маючи такий приклад, вже давно мала б легалізувати цей ринок", – додає Дмитро Сінченко.

Натомість Денис Головін переконаний, що рівень злочинності залежить не стільки від законів про зброю, їх кількості, скільки від соціального та економічного розвитку суспільства, що виступає однією з головних ознак злочинності. Тому в один країнах багато зброї та менше злочинів, в інших – менше зброї та багато злочинів.



Легалізація зброї має чимало засторог / Фото 24 каналу

Суворий контроль над легальною зброєю – ще одна варта уваги теза. Майже всі законопроєкти передбачають досить жорсткі умови отримання зброї. На якийсь відсоток це може допомогти при розслідуванні злочину, оскільки легальна зброя – реєструється, у будь-якому випадку. Інша сторона медалі – корупційна складова, оскільки у нашій країні, на превеликий жаль, "жорсткі умови отримання зброї" можна обійти за кругленьку суму. Таким чином суворий контроль вщент руйнується!

Офіційно: Зеленський відповів на петицію про обіг зброї в Україні

Наступний момент – самооборона. Кожен з нас бажає і повинен бути захищеним. На жаль, як і медичні працівники, так і поліцейські, систематично "приїжджають невчасно". На це є як і об’єктивні, так і суб’єктивні причини. Нібито за наявністю зброї людина зможе захистити себе від злочинних посягань. Але Денис Головін запитується – а як в цьому випадку бути з гіперболізацією? Коли людина перебільшує чи помилково припускає наявність посягання на охоронювані законом про кримінальну відповідальність права та інтереси. Перевищення меж необхідної оборони, уявна оборона, перевищення меж крайньої необхідності. В цьому аспекті кількість вироків та сліз відчаю зі словами "краще б я цю зброю у руки не брав" свідчать самі за себе.

Людина повинна бути морально готова використовувати зброю, мати певні навички та дуже добре знати закон. Найчастіше люди "качають права", а коли справа доходить до обов’язків – шукають виправдань і захисту. В Україні дуже низький рівень правосвідомості – це факт,

– наголошує Головін.

Натомість, Дмитро Сінченко вважає, що погані хлопці мають зброю та користуються нею й так. На його переконання, коли ми говоримо про легалізацію зброї, йдеться про людей, які нормально інтегровані в суспільство та не бажають порушувати закон. Щоб саме вони мали право легально придбати зброю та користуватись нею для самооборони, передовсім.

"Збільшити небезпеку у суспільстві від легалізації зброї – неможливо. Легалізація – стримуючий фактор для злочинців у яких вже є зброя. Зараз будь-який злочинець з нелегальною зброєю може використати її проти беззбройного, після легалізації такий крок може наткнутись на протидію. Якщо є ймовірність отримати відсіч, вірогідність нападу знижується", – переконаний Сінченко.



Фото 24 каналу

Від напився – побився до напився – застрелився

Експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук Григорій Усатий зауважує, коли ми запроваджуємо у вільний обіг продаж короткоствольної вогнепальної зброї (пістолети, револьвери), населення наражатиме себе на небезпеку. На його думку, навіть в спеціальному законі неможливо встановити надійні запобіжники для недопущення до зброї неадекватних осіб. А це люди з різними видами залежності (наркотики, алкоголь, психічно хворі, судимі тощо).

Є юридичний нюанс: із засудженого, приміром за насильницький злочин чи збройний напад, після відбуття покарання, судимість буде знята і погашена. Правопорушник вважатиметься таким, що не притягався до кримінальної відповідальності, тобто на рівні з законослухняними громадянами матиме право на придбання зброї,

– роз'яснює Григорій Усатий.

Ще один ризик, який наводить експерт-криміналіст стосується заволодіння злочинцями легальною зброєю законослухняних громадян. Йдеться про те, що зброєю мало володіти, нею ще треба вміти скористатись. Чого подекуди не вміють навіть професійні правоохоронці або військовослужбовці. Годі й говорити про звичайних громадян, їх зброя може в них же й вистрелити.

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Сама зброя не вбиває, вбивають – люди. Звісно, можна виховати людей правильного поводження зі зброєю, проте не всіх. Хтось так і залишиться мавпою з гранатою у лапі.

Насилля у родинах, п’яні сварки, тілесні ушкодження за косий погляд. Було: напився – побився. Стане: напився – застрелився,

– резюмує Головін.

Як українці ставляться до легалізації зброї, дивіться тут: