Легализация оружия в Украине: почему она нужна

Кадрами, на которых люди отстреливаются от грабителей, не удивишь жителей ни Европы, ни США, Мексики или других стран. На Западе у многих домах на ремне есть пистолет. В Украине же вообще нет закона об оружии, есть только приказы министра внутренних дел.

Статистика же показывает: чем больше в гражданских зарегистрированного оружия на руках, тем ниже в таких странах уровень преступности. Часто пистолет достаточно просто показать и потенциальные преступники не пойдут на преступление, понимая что у жертвы есть оружие.

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Ветеран АТО и бизнесмен Леонид Остальцев имеет две отечественные полуавтоматические самозарядные винтовки с оптикой и патронами. Он рассказал, что получить разрешение на такое оружие – насосный дробовик, или охотничье ружье – можно, а вот на пистолет – нет.



Леонид Остальцев

Использовать оружие для самозащиты невозможно. Суд никогда не встанет на сторону того, кто защищался, потому что не сможет опереться на закон. Поэтому часть украинского общества давно говорит о его необходимости.

Должна быть законодательная база, регламентирующая, как приобрести оружие и как его применять. Согласно этой законодательной базе население должно иметь возможность использовать его, если будет такая необходимость. Тем более, что мы являемся страной, которая воюет,

– объяснил ветеран АТО.

Все страны Европы такие законы имеют. Последними их приняли в Восточной Европе – почти сразу после распада СССР.

"Все наши соседи, которые были в лагере СССР – Молдова, Латвия, Литва, Эстония – приняли аналогичные законы еще в 1994 году", – прокомментировал председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Сегодня Ассоциация договорилась принять вооруженные законы с одним из кандидатов в президенты, бывшим министром обороны Анатолием Гриценко, который в этой кампании представляет всю объединенную демократическую оппозицию.



Георгий Учайкин и Анатолий Гриценко

Пока же нет закона, в Украине процветает рынок нелегального оружия. Чиновники силовых ведомств наживаются на продаже наградного, а из-за войны на Донбассе страну заполонили миллионы незарегистрированных стволов.