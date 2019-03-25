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      Легализация оружия в Украине: почему она нужна

      72 Читати новину українською

      Кадрами, на которых люди отстреливаются от грабителей, не удивишь жителей ни Европы, ни США, Мексики или других стран. На Западе у многих домах на ремне есть пистолет. В Украине же вообще нет закона об оружии, есть только приказы министра внутренних дел.

      Статистика же показывает: чем больше в гражданских зарегистрированного оружия на руках, тем ниже в таких странах уровень преступности. Часто пистолет достаточно просто показать и потенциальные преступники не пойдут на преступление, понимая что у жертвы есть оружие.

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      Ветеран АТО и бизнесмен Леонид Остальцев имеет две отечественные полуавтоматические самозарядные винтовки с оптикой и патронами. Он рассказал, что получить разрешение на такое оружие – насосный дробовик, или охотничье ружье – можно, а вот на пистолет – нет.

      Леонід Остальцев
      Леонид Остальцев

      Использовать оружие для самозащиты невозможно. Суд никогда не встанет на сторону того, кто защищался, потому что не сможет опереться на закон. Поэтому часть украинского общества давно говорит о его необходимости.

      Должна быть законодательная база, регламентирующая, как приобрести оружие и как его применять. Согласно этой законодательной базе население должно иметь возможность использовать его, если будет такая необходимость. Тем более, что мы являемся страной, которая воюет,
      – объяснил ветеран АТО.

      Все страны Европы такие законы имеют. Последними их приняли в Восточной Европе – почти сразу после распада СССР.

      "Все наши соседи, которые были в лагере СССР – Молдова, Латвия, Литва, Эстония – приняли аналогичные законы еще в 1994 году", – прокомментировал председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

      Сегодня Ассоциация договорилась принять вооруженные законы с одним из кандидатов в президенты, бывшим министром обороны Анатолием Гриценко, который в этой кампании представляет всю объединенную демократическую оппозицию.

      Гриценко та Учайкіе
      Георгий Учайкин и Анатолий Гриценко

      Пока же нет закона, в Украине процветает рынок нелегального оружия. Чиновники силовых ведомств наживаются на продаже наградного, а из-за войны на Донбассе страну заполонили миллионы незарегистрированных стволов.

      blog_ava
      На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты
      25 марта
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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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