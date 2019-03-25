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      Легалізація зброї в Україні: чому вона потрібна

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      Кадрами, на яких люди відстрілюються від грабіжників, не здивуєш жителів ні Європи, ні США, Мексики чи інших країн. На Заході у багатьох вдома чи на ремені є пістолет. В Україні ж взагалі немає закону про зброю, є лише накази міністра внутрішніх справ.

      Статистика ж показує: чим більше у цивільних зареєстрованої зброї на руках, тим нижчий в таких країнах рівень злочинності. Часто достатньо просто показати пістолет й потенційні злочинці не підуть на злочин, припустивши, що у жертви є зброя.

      Читайте також: Хто з кандидатів підтримує легалізацію зброї в Україні

      Ветеран АТО та бізнесмен Леонід Остальцев має дві вітчизняні напівавтоматичні самозарядні гвинтівки з оптикою та набоями. Він розповів, що отримати дозвіл на таку зброю – помповий дробовик, чи мисливську рушницю – можна, а от на пістолет – ні.

      Леонід Остальцев
      Леонід Остальцев

      Використовувати зброю для самозахисту неможливо. Суд ніколи не встане на бік того, хто захищався, бо не зможе спертись на закон. Тому частина українського суспільства давно говорить про його необхідність.

      Має бути законодавча база, яка регламентує, як придбати зброю та як її застосовувати. Згідно з цією законодавчою базою населення має мати можливість використати її, якщо буде така необхідність. Тим паче, що ми є країною, яка воює,
      – пояснив ветеран АТО.

      Усі країни Європи такі закони мають. Останніми їх ухвалили у Східній Європі – майже одразу після розпаду СРСР.

      "Всі наші сусіди, які були в таборі СРСР – Молдова, Латвія, Литва, Естонія – ухвалили аналогічні закони ще в 1994 році", – прокоментував голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

      Сьогодні Асоціація домовилася прийняти збройні закони з одним із кандидатів в президенти, колишнім міністром оборони Анатолієм Гриценком, який у цій кампанії представляє усю об'єднану демократичну опозицію.

      Гриценко та Учайкіе
      Георгій Учайкін та Анатолій Гриценко

      Поки ж закону нема, в Україні процвітає ринок нелегальної зброї. Чиновники силових відомств наживаються на продажу нагородної, а через війну на Донбасі країну заполонили мільйони незареєстрованих стволів. 

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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