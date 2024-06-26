Хотя, по закону, отсрочка рассматривается в 7-дневный срок и предоставляется соответствующая выписка из протокола человеку, который подал документы. Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин назвал 24 Каналу самый легкий способ обновления данных.

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Почему некоторым гражданам все равно придется идти в ЦПАУ

Самый легкий способ – приложение Резерв+. Человек обновляет данные без каких-либо для себя последствий в виде прохождения ВВК или мобилизации.

Самый сложный способ – идти в ТЦК. Человеку нужно зарегистрироваться в электронной очереди, которая может назначаться в 20 часов вечера, когда никто не работает. Соответственно нужно заново становиться в очередь.

Так или иначе, но данные необходимо обновить. Если же нет, грозит штраф – от 17 до 25,5 тысяч гривен.

В приложении Резерв+ можно получить цифровой военно-учетный документ с QR-кодом, который поможет проверить на действительность документ.

Но вместе с тем, если гражданин не имеет пройденного ВВК или ранее был определен ограниченно годным, до конца года все равно нужно пройти комиссию. Это делается, когда человек приходит обновлять данные в ЦНАП.

Хотя закон запрещает сразу отправлять на ВЛК, но это никого не останавливает. Иначе придется еще раз вызвать гражданина, а это нагрузка на ТЦК. Ведь нужно отправлять повестку и применять человеческий ресурс.

Что будет, если не обновить данные до 16 июля

По мнению Александра Золотухина, 60 дней для обновления данных в Резерв+ или ЦНАП вполне достаточно. Однако возможна задержка, если гражданину необходимо оформить новый военно-учетный документ или пройти ВВК, если ранее был признан ограниченно годным.

Соответственно после 16 июля, если парламентарии не проголосуют за продление срока обновления данных для военнообязанных украинцев до 150 дней, то ТЦК будут иметь возможность отправлять повестки Укрпочтой о необходимости прибытия гражданина, а также составлять материалы о привлечении к административной ответственности.