Хоча, згідно із законом, відстрочка розглядається в 7-денний строк і надається відповідний витяг з протоколу людині, яка подала документи. Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін назвав 24 Каналу найлегший спосіб оновлення даних.

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Чому деяким громадянам однаково доведеться йти в ЦНАП

Найлегший спосіб – застосунок Резерв+. Людина оновлює дані без будь-яких для себе наслідків у вигляді проходження ВЛК чи мобілізації.

Найскладніший спосіб – йти у ТЦК. Людині потрібно зареєструватися в електронній черзі, яка може призначатися о 20 годині вечора, коли ніхто не працює. Відповідно потрібно наново ставати у чергу.

Так чи інакше, але дані необхідно оновити. Якщо ж ні, грозить штраф – від 17 до 25,5 тисяч гривень.

У застосунку Резерв+ можна отримати цифровий військово-обліковий документ з QR-кодом, який допоможе перевірити на дійсність документ.

Але разом з тим, якщо громадянин не має пройденого ВЛК або раніше був визначений обмежено придатним, до кінця року все одно потрібно пройти комісію. Це робиться, коли людина приходить оновлювати дані у ЦНАП.

Хоча закон забороняє одразу відправляти на ВЛК, але це нікого не зупиняє. Інакше доведеться ще раз викликати громадянина, а це навантаження на ТЦК. Адже потрібно надсилати повістку та застосовувати людський ресурс.

Що буде, якщо не оновити дані до 16 липня

На думку Олександра Золотухіна, 60 днів для оновлення даних у Резерв+ або ЦНАП цілком достатньо. Однак можлива затримка, якщо громадянину необхідно оформити новий військово-обліковий документ або пройти ВЛК, якщо раніше був визнаний обмежено придатним.

Відповідно після 16 липня, якщо парламентарі не проголосують за продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних українців до 150 днів, то ТЦК матимуть можливість надсилати повістки Укрпоштою про необхідність прибуття громадянина, а також складати матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності.