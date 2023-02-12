Соответствующее видео появилось в соцсети Tik Tok. 24 Канал. Видео с исполнением легендарной песни на иврите собрало немало одобрительных отзывов от украинцев.

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"Ой, в лузі червона калина" на иврите

Как выяснилось, версия легендарной песни на иврите была записана еще в марте 2022 года, однако благодаря социальным сетям сейчас стала популярной. В комментариях люди выражают свое восхищение тем, как благозвучно звучит песня в этой версии.

"Ой в лузі червона калина" на иврите: смотрите видео

Как Израиль помогает Украине

С начала полномасштабного вторжения Израиль оказывает Украине гуманитарную поддержку, однако по военной помощи Тель-Авив долгое время не был открыт в нашу страну. Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что его страна готова передать Украине "военные вещи". Об этом рассказал чиновник, знакомый с деталями беседы, однако в канцелярии премьера эту информацию пока не комментировали.

Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Израиль может предоставить нашему государству технологии оповещения о ракетах и дронах.

Также в Израиле рассматривают возможность передачи Украине славных систем. противовоздушной обороны "Железный купол", защищающий страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.