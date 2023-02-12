Відповідне відео зявилося у соцмережі Tik Tok, повідомляє 24 Канал. Відео з виконанням легендарної пісні на івриті зібрало чимало схвальних відгуків від українців.

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"Ой, у лузі червона калина" на івриті

Як з'ясувалося, версія легендарної пісні на івриті була записана ще в березні 2022 року, однак завдяки соцмережам зараз стала популярною. У коментарях люди висловлюють своє захоплення тим, як милозвучно звучить пісня в цій версії.

"Ой, у лузі червона калина" на івриті: дивіться відео

Як Ізраїль допомагає Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Ізраїль надає Україні гуманітарну підтримку, однак щодо військової допомоги Тель-Авів довгий час не був відкритим до нашої країни. Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час переговорів з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його країна готова передати Україні "військові речі". Про це розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди, однак у канцелярії прем'єра поки цю інформацію не коментували.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Ізраїль може надати нашій державі технології оповіщення про ракети та дрони.

Також в Ізраїлі розглядають можливість передачі Україні славнозвісних систем протиповітряної оборони "Залізний купол", який захищає країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.