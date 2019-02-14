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      Легендарный оперный певец стал профессором в Украине и получил вышиванку

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      Пласидо Доминго стал профессором в Украине и получил вышиванку
      Пласидо Доминго стал профессором в Украине и получил вышиванку / 24 канал

      Выдающийся оперный тенор Пласидо Доминго стал почетным профессором НМАУ имени Чайковского. Высокое звание он получил на церемонии празднования 105-летия академии под громкие овации студентов и преподавателей.

      Пласидо Доминго повезет домой не только высокое звание, но и частичку Украины: вышиванку, вышитую белым по белому, от популярного украинского дизайнера Юлии Магдич.

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      Нам было не просто сшить эту вышиванку, ведь рост и мерки самого известного в мире тенора пришлось искать в Google. Поэтому мы не были уверены, что угадаем... Но получилось все как нельзя лучше – маэстро был очень доволен. Вообще для меня это большая честь – подарить вышиванку легенде оперного пения.
      – отмечает Магдич.

      Подарована вишиванка неабияк вразила відомого тенора
      Подаренная вышиванка очень поразила известного тенора

      Порадунок удался благодаря инициативе нового ректора музыкальной академии Максима Тимошенко. Пласидо Доминго был очень рад такому подарку и развернул его прямо на сцене консерватории, куда дизайнер поднялась его вручить. Певец пообещал одеть вышиванку позже, сфотографироваться и поделиться фотографией со всем миром.

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      Кто такой Пласидо Доминго?
      Испанский певец, тенор. В 1990 году вместе с Хосе Каррерасом i Лучано Паваротти выступил в концерте "Трех теноров" на открытии чемпионата мира по футболу, который тогда проходил в Риме. Стоит отметить, что в певческом мире его голос ставят на одну ступень с Лучано Паваротти.
      Международную узнаваемость и славу ему принесли певческие партии в ведущих театрах мира, такие как: Метрополитен опера в Нью-Йорке, Ла Скала в Милане и Ковент Гарден в Лондоне. Пласидо Доминго является первым лауреатом премии имени шведской оперной дивы Биргит Нильсон.

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      Теги: Новости Украины Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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