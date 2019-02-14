Легендарный оперный певец стал профессором в Украине и получил вышиванку

Выдающийся оперный тенор Пласидо Доминго стал почетным профессором НМАУ имени Чайковского. Высокое звание он получил на церемонии празднования 105-летия академии под громкие овации студентов и преподавателей.

Пласидо Доминго повезет домой не только высокое звание, но и частичку Украины: вышиванку, вышитую белым по белому, от популярного украинского дизайнера Юлии Магдич.

Читайте также: Как известные украинские музыканты развлекали военных на передовой: фото и видео

Нам было не просто сшить эту вышиванку, ведь рост и мерки самого известного в мире тенора пришлось искать в Google. Поэтому мы не были уверены, что угадаем... Но получилось все как нельзя лучше – маэстро был очень доволен. Вообще для меня это большая честь – подарить вышиванку легенде оперного пения.

– отмечает Магдич.



Подаренная вышиванка очень поразила известного тенора

Порадунок удался благодаря инициативе нового ректора музыкальной академии Максима Тимошенко. Пласидо Доминго был очень рад такому подарку и развернул его прямо на сцене консерватории, куда дизайнер поднялась его вручить. Певец пообещал одеть вышиванку позже, сфотографироваться и поделиться фотографией со всем миром.

Читайте также: Искусство бесконечных линий: 9 сооружений Хундертвассера, которые непременно нужно увидеть

Кто такой Пласидо Доминго?

Испанский певец, тенор. В 1990 году вместе с Хосе Каррерасом i Лучано Паваротти выступил в концерте "Трех теноров" на открытии чемпионата мира по футболу, который тогда проходил в Риме. Стоит отметить, что в певческом мире его голос ставят на одну ступень с Лучано Паваротти.

Международную узнаваемость и славу ему принесли певческие партии в ведущих театрах мира, такие как: Метрополитен опера в Нью-Йорке, Ла Скала в Милане и Ковент Гарден в Лондоне. Пласидо Доминго является первым лауреатом премии имени шведской оперной дивы Биргит Нильсон.