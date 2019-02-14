20:48
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Легендарний оперний співак став професором в Україні й отримав вишиванку

      656 Читать новость на русском
      Пласідо Домінго став професором в Україні й отримав вишиванку
      Пласідо Домінго став професором в Україні й отримав вишиванку / 24 канал

      Видатний оперний тенор Пласідо Домінго став почесним професором НМАУ імені Чайковського. Високе звання він отримав на церемонії святкування 105-річчя академії під гучні овації студентів та викладачів.

      Пласідо Домінго повезе додому не тільки високе звання, а й частинку України: вишиванку, гаптовану білим по білому, від популярного українського дизайнера Юлії Магдич.

      Читайте також: Як відомі українські музиканти розважали військових на передовій: фото та відео

      Нам було не просто пошити цю вишиванку, адже зріст і мірки найвідомішого в світі тенора довелося шукати в Гугл. Тому ми не були впевнені, що вгадаємо… Але вийшло все якнайкраще – маестро був дуже задоволений. Взагалі для мене це велика честь – подарувати вишиванку легенді оперного співу.
       – зазначає Магдич.

      Подарована вишиванка неабияк вразила відомого тенора
      Подарована вишиванка неабияк вразила відомого тенора

      Порадунок вдався завдяки ініціативі нового ректора музичної академії Максима Тимошенко. Пласідо Домінго був надзвичайно радий такому подарунку та розгорнув його просто на сцені консерваторії, куди дизайнерка піднялася його вручити. Співак пообіцяв одягнути вишиванку пізніше, сфотографуватися та поділитися світлиною з усім світом. 

      Читайте також: Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити

      Хто такий Пласідо Домінго?Іспанський співак, тенор. В 1990 році разом з Хосе Каррерасом i Лучано Паваротті виступив у концерті "Трьох тенорів" на відкритті Чемпіонату світу з футболу, що тоді проходив у Римі. Варто зазначити, що у співочому світі, його голос ставлять на один щабель із Лучано Паваротті.
      Міжнародну впізнаваність та славу йому принесли співочі партії у провідних театрах світу, такі як: Метрополітен опера в Нью-Йорку, Ла Скала в Мілані та Ковент Гарден в Лондоні. Пласідо Домінго є першим лауреатом премії імені шведської оперної діви Бірґіт Нільсон.

      blog_ava
      ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
      сьогодні
      6875
      Теги: Новини України Новини культури
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      сьогодні , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 397
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сьогодні , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 82
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сьогодні , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 274
      Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      сьогодні , 17:31 Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      Ірина Шиба 454
      Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      сьогодні , 17:00 Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      Артем Овдієнко 906
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук