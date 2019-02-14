Легендарний оперний співак став професором в Україні й отримав вишиванку

Видатний оперний тенор Пласідо Домінго став почесним професором НМАУ імені Чайковського. Високе звання він отримав на церемонії святкування 105-річчя академії під гучні овації студентів та викладачів.

Пласідо Домінго повезе додому не тільки високе звання, а й частинку України: вишиванку, гаптовану білим по білому, від популярного українського дизайнера Юлії Магдич.

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Нам було не просто пошити цю вишиванку, адже зріст і мірки найвідомішого в світі тенора довелося шукати в Гугл. Тому ми не були впевнені, що вгадаємо… Але вийшло все якнайкраще – маестро був дуже задоволений. Взагалі для мене це велика честь – подарувати вишиванку легенді оперного співу.

– зазначає Магдич.



Подарована вишиванка неабияк вразила відомого тенора

Порадунок вдався завдяки ініціативі нового ректора музичної академії Максима Тимошенко. Пласідо Домінго був надзвичайно радий такому подарунку та розгорнув його просто на сцені консерваторії, куди дизайнерка піднялася його вручити. Співак пообіцяв одягнути вишиванку пізніше, сфотографуватися та поділитися світлиною з усім світом.

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Хто такий Пласідо Домінго?Іспанський співак, тенор. В 1990 році разом з Хосе Каррерасом i Лучано Паваротті виступив у концерті "Трьох тенорів" на відкритті Чемпіонату світу з футболу, що тоді проходив у Римі. Варто зазначити, що у співочому світі, його голос ставлять на один щабель із Лучано Паваротті.

Міжнародну впізнаваність та славу йому принесли співочі партії у провідних театрах світу, такі як: Метрополітен опера в Нью-Йорку, Ла Скала в Мілані та Ковент Гарден в Лондоні. Пласідо Домінго є першим лауреатом премії імені шведської оперної діви Бірґіт Нільсон.