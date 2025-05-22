О том, как планируют увековечить этот день, военные Легиона "Свобода России" рассказали в комментарии 24 Каналу.

Читайте также Сделал правильный выбор: Легион "Свобода России" показал видео взятия в плен российского солдата

Военные Легиона запустили мемориальный сайт

Операция в Белгородской области была не первым боем Легиона, который воюет на стороне Украины, однако именно она стала не только демонстрацией смелости, но и мощным символом.

С тех пор 22 мая объявлено Днем героев Свободной России. В этот день военные вспоминают погибших побратимов – тех, кто отдал жизнь за будущее страны, свободной от диктатуры.

Ко второй годовщине операции Легион также создал мемориальный сайт "Стена памяти" – онлайн-пространство, где собраны имена, истории и фотографии павших бойцов. По словам военных, этот сайт призван сохранить память о каждом из них.

Мы помним "Скифа". "Хирурга". "Батю". "Сотника". "Апостола". "Чича". "Лешего". "Фартового". "Ганди". "Сандро". Мы помним каждого, кто стал частью Небесного Легиона,

– отметили бойцы.

Военные собрали истории павших побратимов / Фото: пресс-служба Легиона

К слову, в апреле 2025 года Легион "Свобода России" запустил курс подготовки легионера. По словам военных, в течение двух месяцев тренировочного лагеря желающие овладеют всем необходимым: обращением с оружием и различной военной техникой, тактикой, медициной, топографией.