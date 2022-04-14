Легион "Свобода России" опубликовал свой манифест и призвал сражаться против режима Путина

Бойцы легиона "Свобода России", в который входят россияне и белорусы, опубликовали свой манифест. В нем они призвали земляков прекращать убивать мирное население Украины.

Военные, входящие в состав легиона, отметили, что Россия стала изгоем для всего мира. Сам же Владимир Путин уничтожил не только экономику страны, благосостояние народа и возможность развиваться, но и право на счастливое будущее.

Читайте также Бойцы легиона "Свобода России" показали первые результаты своей работы

Легион призывает бороться за Новую Россию

Он убил и продолжает убивать свободных россиян, борющихся против диктаторского режима за право свободно жить, продолжает убивать тысячи гражданских и сотни детей в Украине,

– отмечают в манифесте.

Бойцы легиона подчеркивают, что они – свободные граждане России – берут ответственность на себя. И они начинают борьбу за Новую Россию. Военные призывают приобщаться к ним других, чтобы вместе отстаивать свое будущее.

Военные подчеркивают, что режим Владимира Путина подходит к своему логическому завершению. Так что они призывают вставать "свободному народу Новой России". Якобы сейчас их шанс на лучшую и новую жизнь, которую у них не один десяток лет отбирал диктатор.

Тем временем оккупанты продолжают хвастаться зверствами в Украине : смотрите видео