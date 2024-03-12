Эти события и продвижение ВСУ на фронте в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Взрывные сутки в России

В российском городе Орел 12 марта ярко пылало. Там беспилотники атаковали очередную нефтебазу. Также пожар зафиксирован на нефтеперерабатывающем заводе в Кстово, который достаточно далеко от украинской границы, около 800 километров.

В общем беспилотники за эти сутки атаковали Курскую, Белгородскую, Тульскую, Московскую и другие области.

Продолжается применение "санкций Буданова-Малюка", которые являются самыми действенными,

– добавил полковник в запасе.

Результатом такого мощного "хлопка" стал выход из строя, как минимум, двух российских НПЗ.

Однако тревожно в России было не только от беспилотников. 12 марта танки Легиона "Свобода России" и других формирований зашли на территорию двух областей – Курской и Белгородской. Представитель Главного управления украинской разведки Андрей Юсов заявил, что эти формирования действуют на территории агрессора, как самостоятельные подразделения и состоят из граждан России.

"Освобождение Бурятии, Якутии, Ингушетии и т.д. должно начинаться с движения тех сил, которые есть на нашей территории. Это их законное право", – подчеркнул Свитан.

Эти подразделения состоят, в частности из представителей порабощенных народов, которых насильно Россия включила в свой состав.

Минус вражеский танкер

Воды украинских морей продолжают очищаться от вражеских судов. Так Россия за минувшие сутки потеряла танкер "Механик Погодин", который принадлежал частной компании, однако агрессорка использовала его как пункт управления или наблюдения. На нем размещались средства РЭБ, также он служил как плацдарм для запуска FPV-дронов.

Военный аналитик рассказал, что танкер ранее сел на мель, не двигался и враг использовал его стационарно в своих целях. Предположительно, танкер атаковали ракетой типа Harm, которая могла лететь на сигнал, что шел от радиосвязи пункта наблюдения.

Успехи ВСУ на фронте

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении в ВСУ зафиксированы продвижения. Украинские защитники отбросили врага с позиций у Богдановки, что неподалеку Часового Яра.

Свитан заметил, что сейчас на фронте заметно увеличение боеприпасов. Артиллерия начала работать активнее. Часов Яр, на который давят оккупанты расположен на высоте, и если есть достаточное количество БК, оттуда можно достаточно эффективно отбивать врага.

Россияне не закапываются, они пытаются двигаться, чтобы зайти на высоту Часового Яра. Дальше они двигаться вряд ли смогут, ведь заканчивается боевой потенциал, но штурмовать Часов Яр продолжат,

– отметил полковник в запасе.

Южнее Бахмута враг также давит на Клещеевку и Андреевку. В сети появилось видео, как украинские защитники ликвидируют российскую колонну с более 20 единицами техники, что двигалась на этом направлении.

Свитан объяснил, что почва еще не сухая достаточно, поэтому россияне пытаются двигаться небольшими группами, колоннами и попадают под удары наших дронов и артиллерии.

Издание Bild написало также, что продвижение россиян возле Марьинки ВСУ удалось остановить. Сейчас россияне продолжают давить в направлении Победы и Новомихайловки.

Оккупанты там нацелены на выход к Курахово. На север движение от Марьинки не удалось, там ВСУ отбили их попытки, поэтому теперь россияне попытаются давить на юг – на Победу и Новомихайловку.

Свитан убежден, что сейчас количество боеприпасов на фронте увеличилось в 2 – 3 раза, следовательно есть все шансы удержать этот плацдарм под украинским флагом.