10 миллионов голосов из России: что скрывает Путин под требованием выборов в Украине

Россия снова вернулась к теме выборов в Украине и условий их проведения. В Кремле заявляют о готовности "не стрелять в день голосования", но при этом выдвигают дополнительные требования.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что за этими заявлениями стоит значительно более широкий политический замысел. По его словам, речь идет не только об избирательном процессе, а о попытке повлиять на будущую модель власти в Украине.

Смотрите также В России выдвинули абсурдное требование к НАТО: как это связано с мирными переговорами

Какие условия Россия выдвигает по выборам?

В Кремле связывают прекращение огня с организацией выборов в Украине. Звучит тезис, что обстрелов якобы не будет именно в день голосования, если процесс состоится по их сценарию. По его словам, это означает саботаж уже на старте, ведь речь идет не о безопасных условиях для волеизъявления, а о навязывании собственной модели.

Им нужно не просто заменить Зеленского. Им нужно, чтобы Соединенные Штаты выдали разрешение назначить своего президента Украины,

– подчеркнул Олещук.

Он также обратил внимание на тезис о 10 миллионах украинских граждан, которые якобы проживают в России и должны получить право голоса. Речь шла о том, чтобы подсчет этих голосов осуществляла российская центральная избирательная комиссия. По его мнению, такая схема фактически закладывает возможность прямого влияния на результат.

Это требование дать им право бросить 10 миллионов голосов и еще при этом ввести внешнее управление, фактически под контролем россиян,

– пояснил он.

Политолог подчеркнул, что при таких условиях выборы превращаются в инструмент внешнего контроля. Именно поэтому заявление о "тишине в день голосования" выглядит частью более широкого плана, а не шагом к урегулированию.

Вниманию! Тема выборов стала частью переговорной дискуссии. Украинская власть заявляет о готовности провести президентские выборы, однако Россия, по словам экспертов, соглашается прекратить обстрелы лишь на короткий срок. Политтехнолог Аббас Галлямов отметил, что полноценная избирательная кампания требует более длительного перемирия. В то же время Зеленский допускает возможность баллотирования и отмечает, что решение будет зависеть от позиции общества и ситуации с безопасностью.

Исторические параллели сценария аннексии

Предложенная модель имеет четкие исторические параллели. Речь идет о поэтапном сценарии, когда сначала выдвигаются политические требования, затем формируется "правильная" власть, а уже после этого создается видимость легитимного решения. По его словам, подобный механизм Советский Союз применял перед аннексией стран Балтии.

Если вспомнить 1940 год, аннексия Эстонии, Латвии, Литвы происходила не одномоментно. Сначала выдвинули ультиматум, чтобы сформировали правильные правительства, провели правильные выборы в парламенты под руководством правильных людей. Затем эти правительства обратились к Советскому Союзу с просьбой принять их в состав СССР,

– пояснил Олещук.

Он подчеркнул, что именно на эту схему сейчас опирается российская риторика о "легитимности". Москва пытается создать картинку добровольного решения, которое якобы будет принято после контролируемых выборов. Такой подход позволяет впоследствии отрицать сам факт принуждения или оккупации.

На основании этого Россия и сейчас отвергает факт оккупации Балтии, мол, вы же сами обратились, мы вас приняли, все было легитимно,

– отметил он.

Политолог подчеркнул, что именно поэтому нынешние требования не ограничиваются лишь изменением отдельной должности. Речь идет о создании политической конструкции, которая позволит Москве заявить о контроле над Украиной как о якобы законном процессе.

Чего на самом деле добивается Москва?

Тема "нелегитимности" украинской власти активно использовалась Россией в разговорах с западными партнерами. По его словам, Кремль долгое время убеждал американскую сторону, что проблема заключается именно в отсутствии выборов. Когда же Украина заявила о готовности провести их после прекращения огня, риторика Москвы резко изменилась.

Украина сказала: хорошо, давайте проводить выборы, но для этого нам нужно прекращение огня, чтобы их организовать и провести. Россияне отвечают: нет, нам нужно 10 миллионов голосов, нам нужно внешнее управление, нам нужно контролировать этот процесс,

– пояснил Олещук.

Таким образом Россия фактически демонстрирует истинную цель своих требований. Речь идет не о демократической процедуре и не о вопросах легитимности как таковой. По его мнению, Кремль стремится получить возможность навязать Украине подконтрольную политическую фигуру.

Они прямым текстом говорят: мы хотим поставить вне воли украинского народа президента Украины и чтобы он нам подчинялся,

– подытожил он.

Политолог добавил, что это объясняет и более широкие требования России, которые не ограничиваются отдельными регионами. По его словам, в их логике речь идет о контроле над всей страной, а выборы рассматриваются лишь как инструмент для достижения этой цели.

Мирные переговоры: последние новости