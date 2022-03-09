Легко ли колоть инсулин в подвале, – Зеленская о войне России против мирного населения

Россия уничтожает украинское население не только обстрелами. Очень многие больные люди не могут получить качественного и надлежащего лечения.

Как отметила первая леди Елена Зеленская, в Украине очень много людей, которые зависят от постоянного лечения и ухода. И сейчас они не могут их отменно получить.

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Украинцы не имеют доступа ни к лекарствам, ни к лечению.

Легко ли колоть инсулин в подвале? А достать под обстрелами лекарство против астмы? Не говоря уже о тысячах онкопациентов, для которых отложились жизненно важные химиотерапия и облучения,

– отметила Елена Зеленская.

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