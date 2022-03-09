Як зауважила перша леді Олена Зеленська, в Україні – дуже багато людей, які залежать від постійного лікування та догляду. І зараз вони не можуть їх якісно отримати.

До теми Окупанти вже вивели з ладу 61 лікарню, – Ляшко

Українці не мають доступу ні до ліків, ні до лікування

Чи легко колоти інсулін у підвалі? А дістати під обстрілами ліки проти астми? Не кажучи вже про тисячі онкопацієнтів, для яких відклалися життєво важливі хімієтерапія та опромінення,

– наголосила Олена Зеленська.

Читайте більше Найстрашніше читати про жертви серед дітей, – Зеленська написала відкритий лист до світових ЗМІ

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!