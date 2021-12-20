Легкомоторный самолет разбился в Австралии: есть погибшие, среди которых и дети

Авиакатастрофа произошла у побережья Квинсленда в Австралии. Легкомоторный самолет 19 декабря рухнул в океан.

Погибли 4 человека – 2 мужчин и 2 ребенка. Что стало причиной аварии – будет выяснять следствие.

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У берегов Австралии разбился самолет, 4 погибших

В воскресенье, 19 декабря, утром легкий самолет врезался в мангровые заросли у побережья Австралии недалеко от города Брисбен. Погибли все, кто был на борту – 69-летний пилот, еще один мужчина и двое детей, не достигших подросткового возраста.

Полет был подготовлен и запланирован.

Родственники погибших ждали возвращения самолета на аэродроме в Редклифе.

О потере близких они узнали из сообщений в соцсетях.

Австралийское бюро безопасности на транспорте и другие правоохранительные структуры страны занимаются расследованием, чтобы установить обстоятельства и причины авиакатастрофы.



Самолет упал возле Брисбена, погибли все пассажиры и пилот / Фото Nine News

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