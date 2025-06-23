Будут полезны в одном случае, – Свитан о легкомоторных самолетах, которые предоставили Украине

Украина получила первые легкомоторные самолеты SHARK. Они оснащены системой радиоэлектронной борьбы, а время их полета составляет до 12 часов.

Стоит понимать, что любой самолет, который имеет двигатель внутреннего сгорания, можно назвать легкомоторным. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что ключевым является его возможности.

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Как можно использовать суда

Важно, чтобы легкомоторные самолеты имели военный компонент. В них появилась потребность, потому что время пребывания в воздухе истребителей – очень дорогое. Например, если говорить о F-16, то это примерно 7 тысяч долларов. Для легкомоторных – 200 – 300 долларов.

Но польза от этого судна будет лишь в одном случае – если на нем будет такое же вооружение, как на истребителе. Оптимальный вариант использования легкомоторных самолетов – уничтожение вражеских дронов,

– сказал Роман Свитан.

Причина в скорости, ведь они могут двигаться с такой же скоростью как "Шахеды". Также на них должен стоять ночной прицел и механизм уничтожения, оптимально, чтобы это был пулемет. Пушку легкомоторный самолет не выдержит.

Можно покупать эти самолеты с уже встроенными пулеметами. Украина имеет собственные похожие средства, но их надо усовершенствовать. Судна, которые передали нам, не имеют пулеметов, но оснащены РЭБом. То есть они могут "нависнуть" над беспилотником в радиусе 4 километров и приглушить связь.

Но это не совсем тот результат, который поможет решить проблему с "Шахедами". Лучший вариант – это самолет с возможностью поражать цели.