Легкий электротранспорт хотят узаконить: где и кто сможет на нем ездить

Последние годы все чаще можно увидеть на улицах украинских городов электросамокаты, моноколеса и тому подобное. Владельцы такого транспорта носятся по тротуарам, иногда сбивая пешеходов. В Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать его движение.

Где и как должен передвигаться такой электротранспорт и за что будут наказывать его ценителей, – объясняют 24 каналу автор проекта закона и эксперты.

Легализовать легкий электротранспорт

Этот вид транспорта буквально ворвался в нашу повседневную жизнь. Правда, не всем пешеходам нравится такое "соседство", особенно если учесть, что они носятся на большой скорости.

К теме: Сервис проката электросамокатов Bolt запустили в Киеве: цена и как их оформить

При том, что этот вид легкого транспорта даже не оснащен колокольчиком, который предупреждал бы пешеходов о его приближении. А все потому, что законодательно движение этих "гаджетов" пока никак не урегулировано. Из-за существующего пробела в законодательстве пользователи персонального легкого электротранспорта не имеют закрепленного за ними конкретного перечня основных прав, обязанностей и правил использования улично-дорожной сети. Правда, депутаты планируют этот вопрос урегулировать. Так, в Верховную Раду внесен законопроект № 3023, которым планируют навести порядок в этом направлении.



Движение легким электротранспортом должны узаконить / Фото https://unsplash.com

Соавтор законопроекта, депутат от партии "Голос" Юлия Клименко отмечает следующее: эта законодательная инициатива меняет понятие легкого электротранспорта. Ведь закон о дорожном движении был принят в 1993 году. На тот момент легкого электротранспорта вообще не было. Основная задача законопроекта – внести определения, понятия, терминологию в законодательство, чтобы те, кто ездит на легком электротранспорте, стали участниками дорожного движения. Чтобы это не просто были пешеходы или вообще непонятно кто.

Важно знать: Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году

Законопроект должен легализовать фактически существующий легкий электротранспорт. Определить, что люди, которые им передвигаются – участники дорожного движения. Сейчас непонятно в случае ДТП кем является водитель такого транспорта – участником дорожного движения или пешеходом.

Если человек едет на моноколесе по скоростной трассе со скоростью 40 км/ч и с ним что-то случается, или водители, которые попали в ДТП с участием легкого электротранспорта, хотя бы будут понимать с кем они имеют дело. Этот человек будет участником дорожного движения,

– добавляет Юлия Клименко.

Этот законопроект определяет – где можно будет ездить на легком электротранспорте. Так, в случае принятия закона, передвигаться он сможет по пешеходным дорожкам, по обочине дороги, если это позволяют дороги, ведь они бывают разными, но только при условии, что он не мешает другому транспорту и пешеходам, потому что они у нас в любом случае в приоритете. Правда, передвижение его в метро этим законом это не регулируется, поскольку такое движение не является дорожным. То есть за этим должны следить работники метрополитена.

Таким образом, владельцы легкого электротранспорта появятся в украинском законодательстве как участники дорожного движения. По убеждению координатора работы Яны Брик, Ассоциации велосипедистов U-Cecle – это уже плюс.



Полицейские смогут штрафовать тех, кто ездит на легком электротранспорте / Фото 24 канала

Яна Брик отмечает, что после принятия этого закона, у пользователей такого транспорта появятся права и обязанности. Иначе, как мы можем регулировать участников дорожного движения, чьи права и обязанности не предусмотрены действующим законодательством.

Ограничения для водителей

Ограничений по возрасту водителей законопроект не содержит. Но если ребенок, не достигший 14 лет, на нем ездит, он обязательно должен быть одет в шлем и перемещаться с определенными ограничениями. В то же время все, кто едет на легком электротранспорте в ночное время, должны надевать одежду с определенными светоотражающими наклейками. Как объясняет Юлия Клименко, это прописали для того, чтобы таких участников дорожного движения было видно.

Электротранспорт должен иметь голосовые или другие возможности обозначить себя, потому что он движется очень тихо и это пока вопрос,

– считает Клименко.

Как объясняет депутат, в законопроекте есть ограничения. В частности, тот, кто едет на таком транспорте, должен иметь свободные руки: нельзя говорить по телефону, держа его в руках, и ехать.

Читайте также: Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта

Таким образом регулируется передвижение легким электротранспортом с использованием одного, двух или трехколесного механического транспорта. По мнению Яны Брик, не совсем целесообразно в законопроекте записывать 1,2 или 3-колесный транспорт. Ведь завтра может появиться и четырехколесное механическое транспортное средство. Тогда придется вносить правки в закон или эти транспортные средства снова будут вне закона. Поэтому эксперт советует добавить в документ такие слова – одно или многоколесное транспортное средство.



Легкий электротранспорт становится все более популярным / Фото https://unsplash.com

Адвокат Вадим Володарский, комментируя тот факт, что законопроектом предлагают приравнять такой транспорт к велосипедам, уверен – это только ухудшит ситуацию. Ведь велосипед, в отличие от электротранспорта, "заточен" под участие в дорожном движении.

Эта техника, с одной стороны, имеет электрический двигатель и может передвигаться быстрее за тот же велосипед, с другой – непонятно, какой у нее принцип управления, сигналов поворота нет и не предусмотрено, как правило. Это техника, которая не предназначена для такого использования. Это что-то среднее между игрушкой и спортивным снарядом,

– говорит Вадим Володарский.

Рекомендуем: Штрафы в Украине: какое нарушение ПДД будет стоить водителям 51 тысячу гривен

По прогнозам авторов законопроекта, его могут принять уже весной. В таком случае он начнет работать не раньше осени.