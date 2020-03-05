Легкий електротранспорт хочуть узаконити: де та хто зможе ним їздити

Останні роки все частіше можна побачити на вулицях українських міст електросамокати, моноколеса тощо. Власники такого транспорту беззастережно гасають тротуарами, подекуди збиваючи пішоходів. У Раді зареєстровано законопроєкт, який має врегулювати його рух.

Де і як має пересуватись такий електротранспорт та за що каратимуть його поціновувачів, – пояснюють 24 каналу автор проєкту закону та експерти.

Легалізувати легкий електротранспорт

Цей вид транспорту буквально увірвався в наше буденне життя. Щоправда, не всім пішоходам до вподоби таке "сусідство", особливо якщо врахувати, що вони гасають на великій швидкості.

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При тому, що цей вид легкого транспорту навіть не оснащений дзвіночком, який попереджав би пішоходів про його наближення. А все тому, що законодавчо рух цих "гаджетів" поки жодним чином не врегульовано. Через існуючу прогалину у законодавстві користувачі персонального легкого електротранспорту не мають закріпленого за ними конкретного переліку основних прав, обов’язків та правил використання вулично-дорожньої мережі. Щоправда, депутати планують це питання врегулювати. Так, у Верховну Раду внесено законопроєкт № 3023, яким планують навести лад в цьому напрямку.



Рух легким електротранспортом мають узаконити / Фото https://unsplash.com

Співавтор законопроєкту депутатка від партії "Голос" Юлія Клименко наголошує на наступному: ця законодавча ініціатива змінює поняття легкого електротранспорту. Адже закон про дорожній рух було ухвалено в 1993 році. На той момент легкого електротранспорту взагалі не було. Основне завдання законопроєкту – внести визначення, поняття, термінологію в законодавство, щоби ті хто їздить на легкому електротранспорті стали учасниками дорожнього руху. Щоб це не просто були пішоходи чи взагалі незрозуміло хто.

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Законопроєкт має легалізувати фактично існуючий легкий електротранспорт. Визначити, що люди, які ним пересуваються – учасники дорожнього руху. Зараз незрозуміло у випадку ДТП ким є водій такого транспорту – учасником дорожнього руху чи пішохідом.

Якщо людина їде на моноколесі швидкісною трасою із швидкістю 40 км/год і з нею щось трапляється чи водії, які потрапили в ДТП за участю легкого електротранспорту хоча б розумітимуть з ким вони мають справу. Ця людина буде учасником дорожнього руху,

– додає Юлія Клименко.

Цей законопроєкт визначає – де можна буде їздити на легкому електротранспорті. Так, у випадку ухвалення закону, пересуватись він зможе пішохідними доріжками, узбіччям дороги, якщо це дозволяють дороги, адже вони бувають різними, проте лише за умови, що він не заважає іншому транспорту та пішоходам, бо вони у нас в будь-якому випадку в пріорітеті. Щоправда, пересування його в метро цим законом це не регулюється, оскільки такий рух не є дорожнім. Тобто за цим мають слідкувати працівники метрополітену.

Таким чином, власники легкого електротранспорту з'являються в українському законодавстві як учасники дорожнього руху. На переконання координаторки роботи Яни Брик з Асоціації велосипедистів U-Cecle, – це вже плюс.



Поліцейські зможуть штрафувати тих, хто їздить на легкому електротранспорті / Фото 24 каналу

Яна Брик наголошує, що після ухвалення цього закону, у користувачів такого транспорту з'являться права і обов'язки. Інакше, як ми можемо регулювати учасників дорожнього руху, чиї права і обов'язки не передбачені діючим законодавством.

Обмеження для водіїв

Обмеження щодо віку водіїв законопроєкт не містить. Але, якщо дитина, яка не досягла 14 років ним їздить, вона обов'язково повинна бути вдягнена у шлем та переміщатись з певними обмеженнями. Водночас, всі хто їде легким електротранспортом у нічний час повинні вдягати одяг з певними світловідображаючими наліпками тощо. Як пояснює Юлія Клименко, це прописали для того, аби таких учасників дорожнього руху було видно.

Електротранспорт повинен мати голосові чи інші можливості позначити себе, бо він рухається дуже тихо і це поки що питання,

– вважає Клименко.

Як пояснює депутатка, в законопроєкті є обмеження. Зокрема, ті, хто їде на такому транспорті повинен мати вільні руки: не можна балакати телефоном, тримаючи його в руках та їхати.

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Таким чином, врегульовується пересування легким електротранспортом з використанням одного, двох чи трьохколісного механічного транспорту. На думку Яни Брик, не зовсім доцільно в законопроєкті записувати вимоги для 1,2 чи 3-колісного транспорту. Адже завтра може з'явитись і 4-колісний механічний транспортний засіб. Тоді доведеться вносити правки в закон або ці транспортні засоби знову будуть поза законом. Тому експертка радить додати в документ слова про "одно- чи багатоколісний транспортний засіб".



Легкий електротранспорт стає все більш популярним / Фото https://unsplash.com

Адвокат Вадим Володарський, коментуючи той факт, що законопроєктом пропонують прирівняти такий транспорт до велосипедів, впевнений – це лише погіршить ситуацію. Адже велосипед, на відміну від електротранспорту, "заточений" під участь в дорожньому русі.

Ця техніка, з одного боку, має електричний двигун та може пересуватись швидше за той же велосипед, з іншого – незрозуміло, який в неї принцип керування, сигналів повороту немає і не передбачено, як правило. Це техніка, не призначена для такого використання. Це щось середнє між іграшкою та спортивним снарядом,

– зауважує Вадим Володарський.

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За прогнозами авторів законопроєкту його можуть ухвалити вже весною. В такому разі він почне працювати не раніше осені.