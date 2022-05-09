Лейтенант – за руку, прапорщик – за ногу:как Путин играет с солдатами в кровавую русскую лотерею

Кремлевские нелюди уже почти 75 дней как играют со своими солдатами в аналог российской рулетки. Только вместо револьвера ордынцев убивает украинская артиллерия, а в случае выживания захватчики в основном получают инвалидность и какие-то непонятные обещания.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, многие российские оккупанты в результате ранений и неполучения своевременной и квалифицированной медицинской помощи остались без конечностей. Поскольку в больницах и полевых госпиталях захватчиков критически не хватает койкомест, медперсонала и времени, вместо полноценной операции "трехсотым" банально отрезают травмированную руку или ногу.

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Конечно, после такого "лечения" жизни "Ванек" можно считать закончившимся. Поскольку в России найти работу не могут даже здоровые мужчины, а об убийцах с посттравматическим расстройством и тремя конечностями даже говорить нечего. Тем более, что компенсации за ранения от минобороны большинство из них не получили.

В минобороны меняют руку или ногу военных на звездочку

Акция, которую устроил Путин для своих военных, заключается фактически в обмене конечностей на призрачные бонусы. Тех, кто получил инвалидность во время войны, пообещали обеспечить работой в частях.

В случае если травмированный убийца желает остаться на службе и имеет высшее образование, ему присвоят младшее офицерское звание. Ордынцам, окончившим только школу, дадут погоны прапорщиков.

Кроме того, безруким или безногим оккупантам говорят, что они будут переведены на должности с учетом их физических ограничений.

Конечно, подобные обещания российские генералы дают вовсе не из-за заботы о судьбе рашистов, а исключительно во избежание бунтов среди большого количества контрактников и срочников. Путинская власть боится собственного народа, особенно тех, которых российская верхушка использовала на войне и банально бросила.

Тех, ампутантов, кто уволился со службы, офицеры обещают обеспечить бесплатным обучением в вузах. Но рашисты с инвалидностью смогут получить исключительно те специальности, которые предусматривают дальнейшую работу по специальности с учетом отсутствия конечности.

На самом же деле, если какую-то часть тяжело раненых действительно устроят на работу в частях, выполнять обещания с учебой никто не собирается. В министерстве обороны России вполне понимают, что в университетах не должны появляться сотни или тысячи бывших солдат без конечностей, ведь это будет пугать российское общество.



Обмен ноги на гречку выглядит гораздо более реалистичным, чем получение образования / Фото из соцсетей

Для семей погибших – отдельная лотерея

Если раненые захватчики борются с чиновниками министерства обороны, пытаясь выбить обещанные путиным компенсации, а также пытаются смириться с тем, что родина их бросила, у родственников погибших история совсем другая. Родители и жены ликвидированных оккупантов из российской глубинки очень рассчитывают на то, что Путин чуть ли не лично привезет им огромную сумму компенсации. Однако ни 5, ни 7 миллионов рублей, в которые российское военно-политическое руководство оценило жизнь собственных солдат, по большей части никто не получает. Поскольку тела погибших рашистов домой стараются не привозить.

Те тела, которые все же вытаскивают с поля боя и увозят в Ростов, Брянск и Белгород, офицеры фактически продают родным погибших – за откат от полученной компенсации. В таких случаях, конечно, семьи "двухсотых" действительно получают несколько миллионов вместо своего сына/мужа. И это считается джекпотом в кровавой путинской игре, в которую с удовольствием играют россияне.