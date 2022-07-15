У США есть свой план на войну, – Жданов о ленд-лизе

У США свой взгляд на войну России против Украины. Они не спешат с предоставлением оружия, потому что ожидают так называемый "дворцовый переворот"

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в подразделениях ВСУ, о чем неоднократно говорил главнокомандующий Валерий Залужный, уже достаточно людей. Но не хватает соответствующего оружия и бронетехники.

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Жданов убежден – если бы было достаточно западного оружия, то Украина уже давно сформировала бы дополнительные бригады, которые усилили бы фронт. Но мы не получаем его в больших количествах.

США не хотят допустить развала россии

По его мнению, у США свой особый взгляд на эту войну. Главная задача Штатов – не допустить развала россии. Они надеются, что политическая элита взбунтуется и свергнет Владимира Путина. А дальше США будут договариваться с новыми представителями власти.

Как говорил один из западных аналитиков, медведю нужно вырвать когти и зубы, чтобы он не кусался и не царапался. Но он должен быть страшным и уметь рычать, – говорит Жданов.

Поэтому США особо не спешат с безопасной помощью. Они не дают потратить все 40 миллиардов долларов помощи быстрее, чем запланировали.

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Добавим, как 12 июля сообщал журналист Рикард Юзвяк, на этой неделе страны Евросоюза должны начать консультации по дальнейшим санкциям против России. Он не уверен, будет ли это полноценный седьмой пакет или пока будут говорить только о дополнении к шестому.

Глава Офиса Президент Андрей Ермак ранее отмечал, что над документом сейчас активно работают. Польша поддерживает идею, что там должно быть газовое эмбарго.