Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, підрозділи ЗСУ, про що неодноразово говорив головнокомандувач Валерій Залужний, вже мають достатньо людей. Але не вистачає відповідної зброї та бронетехніки.

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Жданов переконаний – якби було вдосталь західної зброї, то Україна вже давно сформувала б додаткові бригади, які посилили б фронт. Але ми не отримуємо її у великих кількостях.

США не хочуть допустити розвалу росії

На його думку, США мають свій особливий погляд на цю війну. Головне завдання Штатів – не допустити розвалу росії. Вони сподіваються, що політична еліта збунтується та скине владіміра путіна. А далі США буде домовлятися із новими представниками влади.

Як говорив один із західних аналітиків, ведмедю треба вирвати кігті та зуби, щоб він не кусався і не дряпався. Але він має бути страшним і вміти гарчати, – говорить Жданов.

Сам через це США особливо не поспішають із безпековою допомогою. Вони не дають витратити усі 40 мільярдів доларів допомоги швидше, ніж собі запланували.

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Додамо, як 12 липня повідомляв журналіст Рікард Юзвяк, цього тижня країни Євросоюзу мають розпочати консультації щодо подальших санкцій проти росії. Він не впевнений, чи це буде повноцінний сьомий пакет, чи наразі говоритимуть лише про доповнення до шостого.

Голова Офісу Президент Андрій Єрмак раніше зазначав, що над документом зараз активно працюють. Польща підтримує ідею, що там має бути газове ембарго.