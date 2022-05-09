В Кремле понимали, что это обязательно произойдет. Об этом 24 каналу заявил российский журналист Игорь Яковенко.

Актуально Вечером 9 мая Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для Украины

По его мнению, удавка вокруг путинского режима в России затягивается все сильнее.

Лэнд-лиз угробит путинскую Россию. Это более или менее понятно было,

– подчеркнул российский журналист.

Как ленд-лиз повлияет на путинскую Россию

Российским властям было понятно, в частности, что это совсем уничтожит российскую экономику. Соответственно, как пояснил Яковенко, производство оружия Россией будет под серьезным вопросом.

По его словам, все больше россиян хотят дистанцироваться от токсического режима, напрямую от Владимира Путина и войны, которую он ведет против Украины.

На вопрос ведущего, специально ли Джо Байден выбрал для подписания закона о ленд-лизе 9 мая, Игорь Яковенко предположил, что это только совпадение.

Заметим, что посол Украины Андрей Мельник предложил Германии также одобрить ленд-лиз для Украины. Он подчеркнул, что того оружия, которое Берлин поставляет Киеву, недостаточно для победы в войне.

Ленд-лиз для Украины: что следует знать