Политик будет подписывать закон в Овальном кабинете Белого дома. Среди присутствующих будет вице-президента США Камала Харрис.

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Напомним, что Палата представителей единогласно одобрила ленд-лиз еще 28 апреля.

9 мая – символический день для Кремля. Похоже, что Вашингтон также решил сделать его символичным и показать, кто настоящее зло. Ведь последний раз закон о ленд-лизе США подписывали во время Второй мировой войны. Тогда они помогали Европе бороться с гитлеровской Германией. И сегодня, когда Россия празднует победу над нацизмом, сама является величайшим злом.