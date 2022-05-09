Політик підписуватиме закон в Овальному кабінеті Білого дому. Серед присутніх буде віцепрезидента США Камала Гарріс.

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Нагадаємо, що Палата представників одноголосно схвалила ленд-ліз ще 28 квітня.

9 травня – символічний день для Кремля. Схоже, що Вашингтон також вирішив зробити його символічним і показати, хто справжнє зло. Адже востаннє закон про ленд-ліз США підписували під час Другої світової війни. Тоді вони допомагали Європі боротися з гітлерівською Німеччиною. І сьогодні, коли Росія святкує перемогу над нацизмом, сама є найбільшим злом.