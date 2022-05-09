У Кремлі розуміли, що це неодмінно відбудеться. Про це 24 каналу заявив російський журналіст Ігор Яковенко.

Актуально Ввечері 9 травня Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України

На його думку, зашморг навколо путінського режиму у Росії затягується все сильніше.

Ленд-ліз угробить путінську Росію. Це більш-менш зрозуміло було,

– наголосив російський журналіст.

Як ленд-ліз вплине на путінську Росію

Російській владі було зрозуміло, зокрема, що це остаточно знищить російську економіку. Відповідно, як пояснив Яковенко, виробництва зброї Росією буде під серйозним питанням.

За його словами, все більше росіян хочуть дистанціюватись від токсичного режиму, безпосередньо від Володимира Путіна та війни, яку він веде проти України.

На запитання ведучого, чи спеціального Джо Байден вибрав для підписання закону про ленд-ліз 9 травня, Ігор Яковенко припустив, що це лише збіг.

Зауважимо, що посол України Андрій Мельник запропонував Німеччині також схвалити ленд-ліз для України. Він наголосив, що тієї зброї, яку Берлін постачає Києву, не достатньо для перемоги у війні.

Ігор Яковенко про ленд-ліз для України: дивіться відео

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