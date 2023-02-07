Германия одобрила передачу Leopard 1 в Украину: сколько танков поступят в этом году

Наши союзники продолжают снабжать Украину оружием. Стало известно, что Германия передаст нашему государству танки Leopard 1. Рассказываем, сколько их получит наше войско.

ВСУ получат не только второе поколение немецких танков Leopard, но и первое. Уже известно, что в Берлине было одобрено решение о передаче боевых машин. Часть из них мы получим в этом году.

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Получим десятки танков

Об этом рассказал генеральный директор германской компании по производству оружия Rheinmetall. Армин Паппергер отметил, что производитель планирует передать Украине от 20 до 25 танков Leopard 1

Остальные из 88 (танков Leopard 1 – 24 Канал), которые у нас есть, будут доставлены в следующем году,

– заметил он во время конференции.

Танков Leopard будет гораздо больше

Решению компании Rheinmetall предшествовало другое. Как рассказывают журналисты, в Германии Федеральный совет безопасности одобрил поставки в наше государство 178 танков Leopard 1.

В то же время следует понимать, что эти боевые машины мы не получим слишком быстро. Их будут отправлять с промышленных запасов. По имеющейся информации, первую партию нам передадут летом. Скорее всего это может произойти весной. Что касается основной части танков, то ее наши военные получат не раньше 2024 года.

В идеале первые основные боевые танки Leopard 1 должны поступить в Украину уже этим летом, но большинство, вероятно, удастся поставить не раньше 2024 года.

– говорится в сообщении.

В этом материале мы рассказывали о характеристиках танков Leopard 1. Эксперт также объяснил, нужны ли нашему государству эти боевые машины для противостояния российской агрессии.

К слову, решение Германии передать танки Украине заставило Путина держать при себе огнетушитель. Бункерному диктатору ужасно запылало. Настолько, что он решил провести идиотскую аналогию со Второй мировой войной.

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