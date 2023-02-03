Германия хочет предоставить Украине Leopard 1: основные характеристики этих танков

Правительство Германии согласилось предоставить Украине танки Leopard 1. Однако многие люди заметили, что эта техника не современная и несколько устаревшая, поэтому возникли дискуссии относительно целесообразности этого.

24 Канал собрал для вас самое интересное о немецких танках, которые может получить Украина. О возможностях и боевом применении танков Leopard 1 – читайте дальше.

Обратите внимание Берлин планирует разрешить передачу Украине десятков танков Leopard 1 с промышленных складов

Основные характеристики танков Leopard 1

Танки Leopard 1 являются первой такой техникой, созданной в Германии после завершения Второй мировой войны. На вооружение он был принят в 1965 году. Это действительно несколько старая техника. Однако Leopard 1 имеет ряд модификаций, основная из которых – А5 1987 года выпуска.

За пять модернизаций немецкий танк значительно усилил защиту, получил стабилизатор вооружения, новую прицельную и компьютеризированную систему управления огнем.

В Defense Express отметили, что система управления вооружением EMES 18 создана на основе СУО танка Leopard 2. Поэтому, как минимум, Leopard 1A5 по этому показателю где-то на уровне советских танков конца 80-х годов, таких как Т-64БВ, Т-72Б, Т- 80, если не лучше, ведь имеет гораздо более качественные прицельные устройства и ночной режим.

Огневая мощность нарезной пушки с калибром 105 миллиметров неплохая, ведь бронепробивание натовским подкалиберным снарядом составляет 450 – 500 миллиметров на дистанции 2 километров. То есть аналогично показателю для самого распространённого снаряда калибром 125 миллиметров "Манго" советских танков.

Эти танки обладают опытом боевого использования во время Боснийской войны и войны в Афганистане.

Сколько таких танков может получить Украина

Германия одобрила идею Rheinmetall о передаче Украине старых танков Leopard 1. Информацию подтвердили в правительстве Германии.

Это реализуют, если Киев согласится купить их. Сначала танки отремонтируют. В общей сложности цена соглашения составит примерно 100 миллионов евро. По данным СМИ, Украина может получить несколько десятков таких танков.

Германия ведет переговоры по закупке 15 зениток Gepard, которые Катар приобрел для обеспечения безопасности во время чемпионата мира. Эту технику также хотят передать Украине