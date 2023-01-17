Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Польша вместе с Украиной и странами Балтии сейчас лидеры Европы. Именно они создают новую мировую историю.

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Заявление Дуды чрезвычайно символичное и нужное. Он вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким является примером современных лидеров, на которых нужно равняться политикам из Франции, Германии и других стран. Украина, Польша и страны Балтии постепенно пробивают "броню" с предоставлением оружия для ВСУ.

Важно подать определенное количество танков – кто эскадрон, кто роту. 10 – 30. Неважно. Надо, чтобы первая партия "крестилась" на поле боя. И дальше все пойдет. Дуда начал это делать. И ему необходимо помогать объединять страны. Где-то он что-нибудь подтянет, где-то наш президент сядет за телефон и поможет,

– отметил Давидюк.

Угрозы России существенно изменились во время войны

По последнему опросу от Euroskopia, есть ряд стран Европы, большинство граждан которых готовы согласиться с прекращением войны в Украине даже с учетом потери ею территорий. Как считает Давидюк, некоторые европейцы устали от трагических новостей о боевых действиях и хотят этого не видеть. Это принципиально неправильная позиция.

Украинцы – чрезвычайно мобилизованные, образованные и медиаграмотные. Они не позволят Европе отвлечься от войны. Да и за все время с полномасштабного вторжения сопротивление украинцев существенно изменило месседжи России.

Не будет такого, что кто-то будет нас сливать и мы будем молчать, сложив лапки. Война начиналась с фразы "нравится – не нравится". Россия угрожала нас разорвать и уничтожить. А сейчас уже угрожает собственным распадом, если Запад и дальше будет помогать Украине. Это деградация российского месседжа,

– отметил Давидюк.

Украина, Польша и страны Балтии – новые лидеры Европы – Давидюк: смотрите видео

Это свидетельствует о беспомощности российских оккупантов, которые не могут изменить ситуацию в войне. Именно в этот момент появление танков Leopard 2 очень уместно. Так европейцы инвестируют в будущее всей Европы.

"Если они думают, что СМИ не будут показывать войну, и тогда этого не будет? Пройдет год-два, и россияне будут в вашей стране. Эти вещи нужно быстро сделать – помочь Украине освободить территории и демонтировать путинский режим. После этого поставить "стену" и пусть себе делают там, что захотят", – подчеркнул Давидюк.

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