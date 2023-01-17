Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Польща разом з Україною та країнами Балтії зараз є лідерами Європи. Саме вони творять нову світову історію.

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Заява Дуди є надзвичайно символічною та потрібною. Він разом з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким є прикладом сучасних лідерів, на яких потрібно рівнятися політикам з Франції, Німеччини та інших країн. Україна, Польща та країни Балтії поступово пробивають ту "броню" із наданням зброї для ЗСУ.

Важливо подати певну кількість танків – хтось ескадрон, хто роту. 10 – 30. Неважливо. Потрібно, щоб перша партія "охрестилася" на полі бою. І далі все піде. Дуда почав це робити. І йому потрібно допомагати об'єднувати країни. Десь він щось підтягне, десь наш президент сяде за телефон і допоможе,

– зазначив Давидюк.

Погрози Росії суттєво змінилися упродовж війни

За останнім опитуванням від Euroskopia, є низка країн Європи, більшість громадян яких готові погодитися із припинення війни в Україні навіть з урахування втрати нею територій. Як вважає Давидюк, деякі європейці втомилися від трагічних новин про бойові дії та хочуть цього не бачити. Це принципово неправильна позиція.

Українці – надзвичайно мобілізовані, освічені та медіаграмотні. Вони не дозволять Європі відвернутися від війни. Та й за увесь час з повномасштабного вторгнення опір українців суттєво змінив меседжі Росії.

Не буде такого, що хтось нас зливатиме і ми будемо мовчати, склавши лапки. Війна починалася з фрази "нравітса – нє нравітса". Росія погрожувала нас розірвати та знищити. А зараз вже погрожує власним розпадом, якщо Захід і далі допомагатиме Україні. Це деградація російського меседжу,

– зазначив Давидюк.

Україна, Польща та країни Балтії – нові лідери Європи – Давидюк: дивіться відео

Це свідчить про безпорадність російських окупантів, які не можуть змінити ситуацію у війні. Саме в цей момент поява танків Leopard 2 – дуже доречна. Так європейці інвестують в майбутнє усієї Європи.

"Якщо вони думають, що ЗМІ не будуть показувати війну, і тоді цього не буде? Буде. Мине рік-два, і росіяни будуть у вашій країні. Ці речі потрібно швидко зробити – допомогти Україні звільнити території та демонтувати путінський режим. Після цього поставити "стіну" і нехай собі роблять там, що захочуть", – підкреслив Давидюк.

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