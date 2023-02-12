Такое мнение 24 Каналу выразил Игорь Чаленко – глава Центра анализа и стратегий. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство рассматривает возможность покупки арендованных у Германии танков, чтобы передать их украинцам.
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Речь идет о 18 боевых танках Leopard 2A6. Однако впоследствии министр обороны Нидерландов Карин Гильдур Оллонгрен сообщила, что Германия не согласилась на такой шаг.
Нидерланды не давали конкретных обещаний
Глава Центра анализа и стратегий считает, что не стоит воспринимать такое заявление Нидерландов как категорический отказ предоставлять Украине танки.
Я не думаю, что здесь "зрада". Когда Марк Рютте говорил, что изучит этот вопрос, его слова именно это и означали – только изучение вопроса. Это не значит, что точно будет положительный ответ по конкретным танкам,
– сказал Чаленко.
По его словам, еще один немаловажный момент – в Нидерландах говорят о невозможности предоставления танков Leopard 2 именно сейчас. Очевидно, что данная тема продолжает прорабатываться.
Игорь Чаленко объяснил позицию Нидерландов: смотрите видео
Другие танки от Нидерландов
Глава Центра анализа и стратегий подчеркнул, что не стоит забывать о другой помощи от Амстердама. Он напомнил, что Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Киеву, по меньшей мере, сотню старых боевых танков Leopard 1A5.
Открывается картина, что можно отправить Киеву сразу большое количество таких танков. Поэтому не нужно зацикливаться на конкретной модели – Leopard 2 или какие-то другие,
– сказал Чаленко.
Он добавил, что в целом при предоставлении Украине танков учитывается несколько важных моментов.
- Во-первых, количество танков.
- Во-вторых, возможность своевременно доставить их в Украину.
- В-третьих, вопрос логистики. Эти танки должны находиться в исправном состоянии. Также должна быть система, чтобы их можно было обслуживать.
Роль танков в весеннем наступлении ВСУ
Глава Центра анализа и стратегий подчеркнул, что сейчас западные партнеры определяют именно те модели танков, которые можно было бы передать Украине в большом количестве и как можно быстрее.
Важно все это собрать вместе, и чтобы оно нормально работало не только с точки зрения защиты украинской земли. Не забывайте, что ВСУ планируют наступление весной. В таких условиях танки – крайне важный элемент, который должен быть абсолютно готов к этой кампании.
Поэтому не стоит зацикливаться на том, что Нидерланды пока не дают Украине именно танки Leopard 2. Впрочем, Киеву следует поддерживать диалог с властями страны и обратиться с просьбой рассмотреть другие варианты военной помощи, которую сейчас может предоставить Амстердам.
Военная помощь для Украины: коротко
- Анджей Дуда подчеркнул, что Украине нужно срочно отправить необходимую помощь. Иначе, по словам президента Польши, российские оккупанты могут выиграть эту полномасштабную войну.
- 25 января правительство Германии одобрило решение предоставить Украине танки Leopard 2 для двух батальонов. На первом этапе страна хочет передать 14 танков. Остальные машины должны приехать от стран-партнеров.
- Великобритания может передать Украине ракеты Harpoon и Storm Shadow. Эти ракеты позволят уничтожать военные цели врага на оккупированных территориях.