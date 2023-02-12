Чтобы Россия не выиграла, Украине нужно срочно отправить необходимую помощь. Об этом заявил глава польского государства Анджей Дуда.

Обратите внимание Сейчас война уже не похожа на такую, которую Россия может выиграть, – российский журналист

Россия может выиграть войну только в одном случае

По словам Дуды, если Украина очень срочно не получит помощь, то российские оккупанты могут выиграть эту полномасштабную войну.

Президент Польши подчеркнул, что у россиян нет современной военной инфраструктуры, но есть люди.

Если в ближайшие недели мы не пришлем в Украину военную технику, то Путин может выиграть,

– отметил Дуда.

Что нужно для поставки истребителей Украине

Недавно Дуда заявил, что отправление истребителей в Украину создаст "серьезную проблему" для самой Польши. Если в польских ВВС будет меньше 50 самолетов, "этого будет недостаточно, и потребуется больше".

По его словам, боевые самолеты F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины". Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о поставке истребителей должно быть общим, а не решением одной страны.

Россия готовится к затяжной войне в Украине