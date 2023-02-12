Щоб Росія не виграла, Україні потрібно терміново відправити необхідну допомогу. Про це заявив глава польської держави Анджей Дуда.

Зверніть увагу Нині війна вже не схожа на таку, яку Росія може виграти, – російський журналіст

Росія може виграти війну лише в одному випадку

За словами Дуди, якщо Україна дуже терміново не отримає допомогу, то російські окупанти можуть виграти цю повномасштабну війну.

Президент Польщі наголосив, що у росіян немає сучасної військової інфраструктури, але є люди.

Якщо найближчими тижнями ми не надішлемо в Україну військову техніку, то Путін може виграти,

– зазначив Дуда.