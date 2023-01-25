Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Берлина за решение о предоставлении танков.
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Резников поблагодарил Германию и всех партнеров
Резников пообещал "больше" решений.
Через 120 часов после "Рамштайна-8" мы получили одобрение для Leopard! Коалиция Leopard с партнерами сработала! Действительно, Leopard будут подходить Украине! Большое спасибо федеральному канцлеру Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу, немецкому народу и всем, кто нас поддерживал! Будет больше! Слава Украине! – написал Резников в своем твиттере.
Кулеба призывает присоединиться к танковой коалиции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что танковая коалиция сформирована. Он призвал новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к новой танковой коалиции.
"Все, кто сомневался, что это может произойти, теперь видят: для Украины и партнеров нет ничего невозможного. Я призываю всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить их как можно больше. Сейчас они свободны", – написал Кулеба.
Шмигаль надеется на расширение коалиции
Премьер-министр Денис Шмигаль также выразил благодарность правительству Германии и всем странам, которые готовы передать Украине Leopard 2.
Германия предоставила разрешение другим странам на реэкспорт "леопардов" в Украину. Рассчитываем привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, чтобы получить как можно больше танков в кратчайшие сроки. Благодарны Правительству Германии и всем странам, готовым передать Leopard 2 Украине,
– написал он.
Что известно о решении Германии
- 25 января Германия согласовала передачу Украине роты танков Leopard 2 (14 танков) и разрешили реэкспорт другим странам.
- Немецкое правительство заявило, что цель Берлина – быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2.
- Обучение украинскому экипажу должно начаться в ближайшее время, отмечает прессслужба.