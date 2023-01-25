Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Берліну за рішення щодо надання танків.

До слова Понад 100 танків для ЗСУ від світу: які країни та скільки бойових машин передадуть

Резніков подякував Німеччині та всім партнерам

Резніков пообіцяв "більше" рішень.

Через 120 годин після "Рамштайн-8" ми отримали схвалення для Leopard! Коаліція Leopard із партнерами спрацювала! Дійсно, Leopard пасуватимуть Україні! Велике дякую федеральному канцлеру Олафу Шольцу, моєму колезі Борису Пісторіусу, німецькому народу і всім, хто нас підтримував! Буде більше! Слава Україні! – написав Резніков у своєму твітері.

Кулеба закликає приєднатися до танкової коаліції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що танкова коаліція сформована. Він закликав нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до новоствореної танкової коаліції.

"Усі, хто сумнівався, що це може статися, тепер бачать: для України та партнерів немає нічого неможливого. Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якомога більше. Зараз вони вільні", – написав Кулеба.

Шмигаль сподівається на розширення коаліції

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також висловив вдячністю уряду Німеччини та всім країнам які готові передати Україні Leopard 2.

Німеччина надала дозвіл іншим країнам на реекспорт "леопардів" в Україну. Розраховуємо залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін. Вдячні Уряду Німеччини та всім країнам, які готові передати Leopard 2 Україні,

– написав він.

Що відомо про рішення Німеччини