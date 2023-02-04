"Леопарды" направляются в Украину: первый танк из Канады – уже в пути

В Украину отправляются немецкие танки Leopard 2. Первый танк отправляет Канада.

Кадры с отправкой первого танка опубликовала министр обороны Канады Анита Ананд. Чиновник заверила – поддержка Украины остается непоколебимой.

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Первый танк едет в Украину

4 февраля самолет Королевских Военно-Воздушных сил Канады вылетел из Галифакса, везя на борту основной боевой танк Leopard 2. Это первый танк этого типа, который уже отправляется в Украину.

Самолет вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада посылает Украине. Канада поддерживает народ Украины – и мы будем продолжать обеспечивать Вооруженные Силы Украины оборудованием, необходимым для победы,

– подчеркнула Ананд.

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Также министерша поделилась фотографиями с аэродрома в Галифаксе, где загружали танк.



Еще немного, и этот красавец будет помогать нашим ВСУ уничтожать захватчиков / Фото с твиттера Аниты Ананд

Отметим, что Канада намерена отправить Украине 4 танка Leopard 2. То есть со временем нашей стране отправят еще 3 единицы техники.

К "танковой коалиции" присоединились уже 12 участников. Украина получит Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. В частности, свою помощь окажут США, Германия, Великобритания, Польша, Норвегия, Канада, Испания, Португалия, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Дания. В МИД Украины отметили, что работа продолжается. Важно увеличить количество участников, а также количество танков, которые получат ВСУ.