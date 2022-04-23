Лепил наклейки "капеллан" и "гумпомощь": мужчина из Мариуполя перевозил призывников за границу
Источник:телеграм ГПСУ
В течение российско-украинской войны пограничники разоблачают немало лиц, которые пытаются незаконно пересечь границу. Есть и те, кто нелегально переправляет военнообязанных.
Так, такого "патриота" разоблачили на Закарпатье. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
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Мужчина из Мариуполя перевозил призывников за границу
Им оказался 32-летний мужчина, который переехал на Закарпатье из Мариуполя.
Организатор использовал автомобили с национальной символикой и надписями "гуманитарная помощь", "капеллан" и национальной символикой.
17 апреля 5 его подопечных задержал наряд отдела "Яблоновка". Они незаконно направлялись из Украины в Румынию, чтобы избежать призыва во время мобилизации,
– говорится в сообщении.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли вещи и доказательства противоправной деятельности переправителя.
Мужчина из Мариуполя перевозил призывников за границу / Фото из телеграма ГПСУ
Один из автомобилей, на котором правонарушитель переправлял уклонистов / Фото из телеграма ГПСУ
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