Лепил наклейки "капеллан" и "гумпомощь": мужчина из Мариуполя перевозил призывников за границу

В течение российско-украинской войны пограничники разоблачают немало лиц, которые пытаются незаконно пересечь границу. Есть и те, кто нелегально переправляет военнообязанных.

Так, такого "патриота" разоблачили на Закарпатье. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Мужчина из Мариуполя перевозил призывников за границу

Им оказался 32-летний мужчина, который переехал на Закарпатье из Мариуполя.

Организатор использовал автомобили с национальной символикой и надписями "гуманитарная помощь", "капеллан" и национальной символикой.

17 апреля 5 его подопечных задержал наряд отдела "Яблоновка". Они незаконно направлялись из Украины в Румынию, чтобы избежать призыва во время мобилизации,

– говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли вещи и доказательства противоправной деятельности переправителя.



Мужчина из Мариуполя перевозил призывников за границу / Фото из телеграма ГПСУ



Один из автомобилей, на котором правонарушитель переправлял уклонистов / Фото из телеграма ГПСУ

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