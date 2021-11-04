Корниенко заявил, что в регламенте четко определена ответственность за оскорбление словами или жестами. По словам политика, все понимают: обращение в регламентный комитет точно будет.

Заметьте Полиция получила заключения экспертиз по поджогам автомобилей Лероса и Богдана

Именно он должен оперативно рассмотреть представление и предложить Раде дисциплинарные меры. В то же время Корниенко заявил, что они, к сожалению, ограничены.

Мы не можем лишать зарплаты или забирать мандат. Но мы можем отстранить от 5 заседаний. Я думаю, в этом случае Гео (Лерос – 24 канал) на это заслуживает,

– подчеркнул Корниенко.

Скандал с Леросом в Раде: главное