Корнієнко заявив, що у регламенті – чітко визначена відповідальність за образу словами або жестами. За словами політика, усі розуміють: звернення до регламентного комітету точно буде.
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Саме він має оперативно розглянути подання й запропонувати Раді дисциплінарні заходи. Водночас Корнієнко заявив, що вони, на жаль, – обмежені.
Ми не можемо позбавляти зарплати або забирати мандат. Але ми можемо усунути від 5 засідань. Я думаю, у цьому випадку Гео (Лерос – 24 канал) на це заслуговує,
– наголосив Корнієнко.
Скандал з Леросом у Раді: головне
- Під час засідання Верховної Ради 4 листопада Лерос показав непристойний жест українському лідеру Володимиру Зеленському.
- Свої дії політик прокоментував словами, що не боїться президента та його правоохоронні органи.
- Такі дії Лероса обурили представників "Слуги народу". Вони заявили, що поведінка нардепа є неприпустимою у сесійній залі парламенту.