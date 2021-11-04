Корнієнко заявив, що у регламенті – чітко визначена відповідальність за образу словами або жестами. За словами політика, усі розуміють: звернення до регламентного комітету точно буде.

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Саме він має оперативно розглянути подання й запропонувати Раді дисциплінарні заходи. Водночас Корнієнко заявив, що вони, на жаль, – обмежені.

Ми не можемо позбавляти зарплати або забирати мандат. Але ми можемо усунути від 5 засідань. Я думаю, у цьому випадку Гео (Лерос – 24 канал) на це заслуговує,

– наголосив Корнієнко.