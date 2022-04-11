Лещенко о том, почему Россия распространяет фейки об "уничтожении" С-300, что передала Словакия

Российские военные распространили фейк о том, что в Украине уничтожили С-300, которые передала Словакия. Сергей Лещенко пояснил, что для этого у пропагандистов было сразу 2 причины.

Россияне заявили, что уничтожили ПВО на Николаевщине. Однако это была уже традиционная ложь, сообщает 24 канал.

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Для чего Кремль запустил фейк

По словам советника руководителя Офиса Президента Сергея Лещенко, агрессор хочет остановить военную помощь, которую мир оказывает Украине. Своими фейками россияне стремятся:

демотивировать наших партнеров. Мол, они уничтожат любое переданное вооружение;

показать, что техника может оказаться в руках российской армии и тогда получится, что государства вооружили не Украину, а Россию.

И украинские, и словацкие власти отрицали уничтожение ПВО.

Кстати, источником этого фейка был спикер Минобороны России Игорь Конашенков. Он всегда выдает желаемое за действительное и создает нужную для российской пропаганды картинку. Военный говорит, что россияне "планово" уничтожают украинскую армию. Однако, если подсчитать все, что они "уничтожили", то численность составляет несколько армий Украины.

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