Кремлевская пропаганда уверяла, что среди уничтоженной техники была установка, которую передала Украине Словакия.
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Впрочем, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер опроверг российскую информацию. Об этом он написал в твиттере.
Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что оборонная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной,
– говорится в сообщении.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна готова предоставить Украине систему ПВО советского производства С-300, если получит замену.
Передача ПВО прошла 8 апреля. В то же время страны НАТО предоставили Словакии американскую систему Patriot.
Обратите внимание – Словакия и Германия предоставят Украине тяжелое оружие: