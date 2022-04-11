Кремлевская пропаганда уверяла, что среди уничтоженной техники была установка, которую передала Украине Словакия.

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Впрочем, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер опроверг российскую информацию. Об этом он написал в твиттере.

Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что оборонная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной,

– говорится в сообщении.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна готова предоставить Украине систему ПВО советского производства С-300, если получит замену.

Передача ПВО прошла 8 апреля. В то же время страны НАТО предоставили Словакии американскую систему Patriot.

Обратите внимание – Словакия и Германия предоставят Украине тяжелое оружие: