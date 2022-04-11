Кремлівська пропаганда запевняла, що серед знищеної техніки була також установка передана Україні Словаччиною.

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Утім, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер спростував російську інформацію. Про це він написав у твітер.

Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, про те що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною,

– йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна готова надати Україні систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає заміну.

Передача ППО відбулася 8 квітня. Натомість країни НАТО надали Словаччині американську систему Patriot.

Зверніть увагу – Словаччина та Німеччина нададуть Україні важку зброю: