Лещенко опроверг фейки российского МИД о биологическом оружии в Украине

Российская пропаганда не знает предела в своей нелепости. Абсолютный абсурд вылетает из уст главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что Украина якобы создает биологическое оружие.

На территории Украины нет никаких американских лабораторий

Лавров даже заявил, что это оружие – "этнически ориентированное". Но пропагандистские высказывания главы российского МИДа опроверг журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Лещенко рассказал, что оккупанты не устают распространять фейк, что США якобы планировали в Украине вести "работы с патогенами птиц, летучих мышей и рептилий с последующим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы".

Вся эта информация ложна. Единственной целью распространения этого является дальнейшая эскалация вокруг Украины и искажение имиджа Украины как государства, которое страдает от открытой агрессивной войны со стороны соседа,

– сказал журналист.

Лещенко еще раз заявил, что на территории Украины нет никаких американских лабораторий.

"Все лабораторные возможности, которые существуют в Украине, выполняют единую общую цель – индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и международное значение и подпадающие под регуляцию международных медико-санитарных правил", – объяснили в Минздраве Украины.

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