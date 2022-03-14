Лещенко опроверг слова Пескова, что "Путин давал приказ не стрелять по мирным городам"

В России продолжают уверять, что боевые действия "идут по плану", мол, это Путин приказал "не штурмовать большие города" и еще циничнее – не стрелять в мирных жителей. Этот очевидный фейк был опровергнут в Украине.

Об этом рассказал во время брифинга советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, передает 24 канал. Он отметил, что российская пропаганда теряет всякую креативность.

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Песков обманывает относительно якобы приказов российского руководства

Спикер Кремля Песков выступил с заявлением, что, мол, российское руководство поручило своей захватнической армии, начав наступление на Украину, не производить обстрел больших городов,

– рассказал Лещенко.

Конечно, вся Украина и весь мир может убедиться, что это откровенная ложь. В сети много видео с ужасными хрониками разрушений Харькова, Волновахи, Мариуполя и других украинских городов.

Лещенко объяснил, что данная пропаганда рассчитана на примитивное потребление. Речь прежде всего о внутреннем российском рынке.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: