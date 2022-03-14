Про це розповів під час брифінгу радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Він зазначив, що російська пропаганда втрачає будь-яку креативність.
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Пєсков обманює щодо начебто наказів російського керівництва
Речник Кремля Пєсков виступив з заявою, що, мовляв, російське керівництво доручило своїй загарбницькій армії, почавши наступ на Україну, не здійснювати обстріл великих міст,
– розповів Лещенко.
Звісно, вся Україна та загалом весь світ може переконатись, що це – відверта брехня. У мережі – багато відео з жахливими хроніками руйнувань Харкова, Волновахи, Маріуполя та інших українських міст.
Лещенко пояснив, що ця пропаганда розрахована на примітивне споживання. Мовиться передусім про внутрішній російський ринок.
Дивіться брифінг Сергія Лещенка: