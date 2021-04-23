Служба безопасности Украины расследует растрату имущества "Центрэнерго" на сумму 225 миллионов гривен. Руководство компании по собственной воле не выполняло бы никакие действия.

Ему ведь не надо лишние проблемы. Такое мнение в эфире высказал журналист и нардеп восьмого созыва Сергей Лещенко.

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Директору компании не нужна тюрьма

По его словам, такие схемы угрожают директору компании тюрьмой.

Конечно ни один директор "Центрэнерго" по собственной воле такие схемы не вводил бы. Ему это просто не надо, потому что это тюрьма,

– отметил Лещенко.

Он подчеркнул, что действия правоохранительных органов могут быть приглашением для руководства компании и менеджеру олигарха, чтобы они дали соответствующие показания и получили условный приговор.

Лещенко: Информация об обысках была давно

Проблема в том, что информация об обысках была давно. Как отметил журналист, были "утечки" в правоохранительной системе, которые давали эту информацию наружу.

"Коломойский знал, что будут обыски. Несколько недель назад работал над тем, чтобы убрать определенные доказательства. Было примерно 6 – 8 попыток эти обыски легализовать через суды", – подчеркнул Лещенко.

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Он добавил, что олигарх был готов к такому развитию события, поэтому спокойно находился в Днепре. Несмотря на это, его общее настроение точно неспокойное, ведь "кольцо сужается".

Коломойский уже давно не чувствует себя уверенно в Украине. Он будет следующим после Виктора Медведчука в тотальной деолигархизации,

– сказал журналист.

В то же время он отметил, что обыск не является основным следственным действием. Он лишь подкрепляет собранные доказательства или показания.

"В этом случае думаю, идея была в том, чтобы послать публичный сигнал Западу, Америке, что украинская власть больше не имеет ничего общего (с Коломойским – 24 канал)", – добавил Лещенко.