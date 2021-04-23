Служба безпеки України розслідує розтрату майна "Центренерго" на суму 225 мільйонів гривень. Керівництво компанії з власної волі не виконувало б жодні дії.

Адже йому не треба зайві проблеми. Таку думку в ефірі висловив журналіст та нардеп восьмого скликання Сергій Лещенко.

До теми СБУ розслідує розтрату майна "Центренерго": у фігурантів провели обшуки

Директору компанії не треба тюрма

За його словами, такі схеми загрожують директору компанії в'язницею.

Звичайно жоден директор "Центренерго" з власної волі такі схеми не запроваджував би. Йому це просто не треба, бо це тюрма,

– зазначив Лещенко.

Він зауважив, що дії правоохоронних органів можуть бути запрошенням для керівництва компанії та менеджера олігарха, аби вони дали відповідні свідчення та отримали умовний вирок.

Лещенко: Інформація про обшуки була давно

Проблема полягає в тому, що інформація про обшуки була давно. Як відзначив журналіст, були "витоки" у правоохоронній системі, які давали цю інформацію назовні.

Нагадаємо! Співробітники СБУ серед ночі приїхали з обшуками в офіс Коломойського, який розташований в бізнес-центрі Millenium. Обшуки були пов'язані зі справою "Центренерго".

"Коломойський знав, що будуть обшуки. Декілька тижнів тому працював над тим, щоб прибрати певні докази. Було приблизно 6 – 8 спроб ці обшуки легалізувати через суди", – наголосив Лещенко.

Лещенко прокоментував обшуки в Коломойського: дивіться відео

Він додав, що олігарх був готовий до такого розвитку події, тому спокійно перебував у Дніпрі. Попри це, його загальний настрій точно неспокійний, адже "кільце звужується".

Коломойський вже давно не почуває себе впевнено в Україні. Він буде наступним після Віктора Медведчука в тотальній деолігархізації,

– сказав журналіст.

Водночас він відзначив, що обшук не є основною слідчою дією. Він лише підкріплює зібрані докази або свідчення.

Що відомо про справу "Центренерго"? "Центренерго" є одним із найбільших державним підприємством в електроенергетичній галузі. Колишнє керівництво компанії фактично контролював олігарх Ігор Коломойський. "Схеми" "Центренерго" є одним із найбільших державним підприємством в електроенергетичній галузі. Колишнє керівництво компанії фактично контролював олігарх Ігор Коломойський. "Схеми" провели розслідування і повідомили, що олігарх через фірму-прокладку організував перепродаж газу в "Центренерго" з "Укрнафти", яку він теж частково контролює, але офіційно.

"В цьому випадку думаю, ідея була в тому, щоб послати публічний сигнал Заходу, Америці, що українська влада більше немає нічого спільного (з Коломойським – 24 канал)", – додав Лещенко.